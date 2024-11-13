【影片】韓媒公開「宋再臨」靈堂最新現況、佈滿悼念花圈，回顧生前記者會充滿活力的他

「突如其來的噩耗」演員宋再臨於12日下午在首爾城東區公寓中離世，享年39歲，韓媒TVDaily公開靈堂的最新現況，並分享了早先採訪宋再臨舞台劇與發佈會等生前片段。

而根據另一家韓媒亞洲經濟報道，警方當天在現場發現了兩頁A4紙的遺書，突然的消息讓網友與同僚們都相當震驚，宋再臨的IG帳號簡介曾改成「開始漫長旅行」而引發網友猜測及不捨。



（*相關報導：《我們結婚了》宋再臨驚傳過世享年39！新劇《于氏王后》才播畢兩個月，IG簡介引猜測）

目前靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，葬禮預計在14日中午舉行。TVDaily 公開的靈堂現況佈滿悼念花圈，更特別剪輯了上個月剛結束的舞台劇《凡爾賽玫瑰》中，宋再臨在舞台上表演並與觀眾密切交流的片段，格外令人感到遺憾。



宋再臨1985年生，2009年以電影《女演員們》出道。曾演過《擁抱太陽的月亮》、《剩餘公主》、《我們的甲順》、《先熱情地打掃吧》…等熱門韓劇作品，參與節目《我們結婚了》和金昭誾組成「精靈夫婦」時獲得相當高的關注度，近期則在《于氏王后》中飾演高句麗大王子「高孛義」一角‎。

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