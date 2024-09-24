【重要快訊】女團GFRIEND將在「十週年」重組活動！音樂業內人士透露明年一月她們將重聚

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今早韓媒joynews24獨家報導的最新消息，據多名音樂業內人士透露，GFRIEND 將在明年一月開啟新計劃項目。據悉，他們正在為2025年1月GFRIEND出道10週年的粉絲們準備一份擁有非凡意義的禮物。



這次計劃將由與GFRIEND一起走過出道及成長過程的Source Music負責。據說，雖然GFRIEND的成員與Source Music的公司如今已不同，但雙方一直保持良好的關係並持續交流著。因此，該計劃也將順理成章地與Source Music合作。

GFRIEND於2015年1月出道，以多首熱門曲〈從今天起我們〉、〈Rough〉、〈NAVILLERA〉、〈Time for the moon night〉、〈Crossroads〉...等充滿力量的表演和抒情感性的旋律贏得了許多人的喜愛。團隊也成功締造了許多中小公司的奇蹟紀錄，榮獲各大音樂頒獎典禮的重要獎項。



而GFRIEND與Source Music的專屬合約於2021年5月到期全員不續約，團體活動停止。成員們各自以團體VIVIZ、solo歌手、演員等身份繼續演藝活動，成員之間維持著很好的關係，為彼此加油打氣。



明年即將迎來出道十週年的GFRIEND計劃再次聚首，為長期陪伴在身邊並支持著她們的粉絲，送上一份特別有意義的禮物。

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