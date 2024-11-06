《我家的熊孩子》史上第一個促成的真CP會是誰？林元熙&安文淑？金承洙&梁瀞疋？

《我家的熊孩子》最新EP.416，林元熙與安文淑、金承洙與梁瀞疋（梁靜雅）兩對Double Date下集來了，雖然沒有更多肢體火花，但四人的內心話讓曖昧更加深！

*回顧先前報導：

‎〈《我家的熊孩子》安文淑&林元熙約會超會撩：要睡一晚嗎？互動簡直韓劇男女主角對調XD〉‎

先是林元熙和安文淑這對，兩人分別面對金承洙和梁瀞疋，或是真心話大冒險都一樣，坦白自己對對方有好感，非常有機會再進一步，成功交往八九不離十。安文淑向梁瀞疋透露年末想持續觀察對方，而林元熙向金承洙坦言自己結過一次婚，對此有些掛慮。



金承洙和梁瀞疋這對，由於林元熙和安文淑的「神手」不斷面對真心話挑戰。金承洙的回答依舊展現對梁瀞疋的一心一意，梁瀞疋倒有些猶疑了，梁瀞疋在回答安文淑提出的「金承洙和朴亨俊若同時告白選誰」，她選擇喝酒而不說真心話，見金承洙不滿意便安撫：「我想的是誰你也不知道。」



安文淑接續砲火，又問梁瀞疋兩人當初在生日會上時，金承洙在梁瀞疋耳邊說的悄悄話是否為告白，梁瀞疋看了一下金承洙思索了一下，還是沒回答，選擇喝。林元熙接手安文淑的問題問金承洙，金承洙就比較大方了：「是接近那方向（告白）的話。」



Double Date內容就到此為止，MC、媽媽們看了都心動不已。不曉得《我家的熊孩子》史上第一個促成的真情侶會是誰呢？兩對都會順利發展嗎？身為觀眾的你，又怎麼想呢？



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