你都用哪個平台跟偶像互動～新平台上線請來李鍾碩、朴敘俊以及池昌旭三大男神！

大家是否透過許多不同的APP管道獲得偶像的即時訊息呢？演員李鍾碩、朴敘俊、池昌旭三大男神將透過新的互動平台與粉絲們溝通。

身為全球知名巨星，粉絲們自然也都在世界各地，如何縮短偶像與粉絲們的距離而更達到驚喜的互動呢？為演員們設立的新互動平台「Hiand」在11月6日公告了免費開通的服務！全新與演員互動的平台「Hiand」是以全球通用的打招呼「Hi」作為開頭命名，接下來就是「And」合起來的名稱，就是接下來大家即將互動的內容。



全世界的粉絲都希望能夠與自己心儀的演員們拉近距離，希望能有一個空間一同分享比次的經歷，這個平台主要的溝通方式基本必備自動翻譯系統的私訊DM，讓全球粉絲不受語言隔閡，也能夠傳遞即時影像訊息，讓粉絲們與演員有更多樣化的溝通管道。首先要與粉絲們溝通的三位演員男神就是李鍾碩、朴敘俊與池昌旭，三位韓國代表性的演員，都受到全世界粉絲的喜愛，隨著平台「Hiand」的公開，他們也期待能與粉絲們更靠近。



今日開通的「Hiand」到12月都將以免費的形式提供大家試用，演員們也有各自的溝通空間「Star Lounge」來進行多樣化企劃有待更新，目前也正在招募官方會員，也與更多位演員洽談授權等細節，包含了特有貼圖與周邊商品也即將推出，讓粉絲能夠更直接與演員們在線上線下都能進行驚喜Event活動，透過「Hiand」讓粉絲們看見更多鏡頭外的演員們。



「Hiand」是長時間經營演員經紀的專家們以及APP開發的專家共同合作所創建的高效能平台服務，具有對演員經紀的高度專業知識，並以此作為基礎對全球各地的粉絲進行個別化的溝通，令人期待它的成效，目前已開放兩大手機系統免費下載，也請大家免費觀看李鍾碩、朴敘俊以及池昌旭在這個平台上的首度問候喔！

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