《我家的熊孩子》史上第一个促成的真CP会是谁？林元熙&安文淑？金承洙&梁瀞疋？

《我家的熊孩子》最新EP.416，林元熙与安文淑、金承洙与梁瀞疋（梁静雅）两对Double Date下集来了，虽然没有更多肢体火花，但四人的内心话让暧昧更加深！

*回顾先前报导：

‎〈《我家的熊孩子》安文淑&林元熙约会超会撩：要睡一晚吗？互动简直韩剧男女主角对调XD〉‎

先是林元熙和安文淑这对，两人分别面对金承洙和梁瀞疋，或是真心话大冒险都一样，坦白自己对对方有好感，非常有机会再进一步，成功交往八九不离十。安文淑向梁瀞疋透露年末想持续观察对方，而林元熙向金承洙坦言自己结过一次婚，对此有些挂虑。



金承洙和梁瀞疋这对，由於林元熙和安文淑的「神手」不断面对真心话挑战。金承洙的回答依旧展现对梁瀞疋的一心一意，梁瀞疋倒有些犹疑了，梁瀞疋在回答安文淑提出的「金承洙和朴亨俊若同时告白选谁」，她选择喝酒而不说真心话，见金承洙不满意便安抚：「我想的是谁你也不知道。」



安文淑接续炮火，又问梁瀞疋两人当初在生日会上时，金承洙在梁瀞疋耳边说的悄悄话是否为告白，梁瀞疋看了一下金承洙思索了一下，还是没回答，选择喝。林元熙接手安文淑的问题问金承洙，金承洙就比较大方了：「是接近那方向（告白）的话。」



Double Date内容就到此为止，MC、妈妈们看了都心动不已。不晓得《我家的熊孩子》史上第一个促成的真情侣会是谁呢？两对都会顺利发展吗？身为观众的你，又怎么想呢？



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