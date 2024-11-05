《我家的熊孩子》安文淑&林元熙約會超會撩：要睡一晚嗎？互動簡直韓劇男女主角對調XD

《我家的熊孩子》上週播出的EP.415，林元熙與安文淑迎來了令人悸動的「第三次見面」！因為上次見面時安文淑曾提出「見三次面就交往」，難道這一次真的確立關係了？

兩人一見面就火花十足，安文淑：試探林元熙：「今晚不一定非要回去吧？」「明天再回去怎麼樣？能和男人兩個人單獨旅行可能不是很常有的。」最後乾脆直球地說：「不能住一晚再回去嗎？」林元熙超害羞咳嗽，安文淑笑到不行，又說最近滿腦子都是林元熙，因為連鄰居都在關心他們的發展。



不僅對話，兩人肢體互動也是，不過像是韓劇中的男女主角角色對調，頗有趣味。安文淑負責開車，幫林元熙繫安全帶又事先準備了一束向日葵（實是對上次林元熙送花的回禮），林元熙還餵開車的安文淑吃番茄，安文淑倒車時扶著林元熙的肩……各種互動都讓車內溫度高升、棚內MC與媽媽們也興奮望著一切。



忘了先說明，其實這次旅行是「Double Date」，也多虧金承洙和梁瀞疋（梁靜雅）這對也在曖昧中的《熊孩子》CP「助功」，兩人不僅明白地教學林元熙，之間親暱的互動又能激起林元熙的勝負心，讓林元熙和安文淑粉紅泡泡只增不減，雖然最後情侶照環節變成搞笑向XD，安文淑忍不住喊：「乾脆不要談戀愛好了！」



▼相關片段（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目）



下一集真的要過夜了！這兩對CP似乎展開真心話大冒險，各種回答又讓人心動不已！難道《熊孩子》終於要誕生真CP了嗎？



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