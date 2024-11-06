韓媒曝光NCT道英捐款給弱勢兒童的善行！今天也將公開solo新歌〈璀璨耀眼〉MV

男團 NCT 的完美主唱道英，同時也是偶像界的捐贈天使！他的善舉也如寒冬的陽光般耀眼～。

根據體育朝鮮報導，道英近日透過聯合國兒童基金會（UNICEF）捐款了1億韓元，用於幫助世界各地的貧困兒童。此外，為迎接即將到來的11月20日「聯合國世界兒童日」，道英為兒童們送上溫暖的關懷。讓孩子們能渡過一個溫暖的聖誕節與年末。



道英也有著「K-pop偶像代表：捐款天使」的稱號，以不斷實踐公益聞名。他不僅會細心了解需要幫助的地方，還親自挑選合適的捐贈機構，以實際行動體現關懷。前年幫助山林火災重建捐款三千萬韓元；去年初為海外受災地區捐款一億韓元；同樣在去年聖誕節前夕捐贈了五千萬韓元幫助弱勢兒童，成為孩子們的「特別聖誕老人」。今年2月為紀念生日，再捐出三千萬韓元，用以支援低收入家庭的女性青少年，提供女性用品和生活必需品，再兩年之間捐出的總額達三億一千萬韓元。因為他持續的公益行動，他於去年成為「愛的果實」高額捐款者俱樂部的榮譽會員。



道英的大方捐贈也等於是回報粉絲的支持與關愛，藉此表達感謝之情。而道英將在今天（6日）下午六點（韓國時間）公開新歌〈璀璨耀眼〉MV與音源，歌曲將傳遞著鼓勵每位努力生活的年輕人，和那些需要得到慰藉之人。



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