《黑白大廚》「港點女王」鄭智善人在台灣！IG秀台啤、最愛的金門高粱與金門菜刀

以《黑白大廚：料理階級大戰》全球爆紅的「港點女王」名廚鄭智善目前正在台灣旅遊，不少台灣民眾都目擊，且有機會近距離和她互動。

鄭智善昨（3）日開始在IG發出自己與丈夫、友人出發來台的照片，秀出台灣啤酒「18天台灣生啤酒」、金門高粱「燦耀金春金箔酒龍卷豐年（金龍版）」，當晚還吃了川菜餐酒館「紅皇后川酒」，聚餐對象有在台韓籍YouTuber「酒帝」Judy。不少台灣網友當天也在西門町遇見她，她遇到想合影的粉絲都來者不拒，相當親切，一時成為熱門話題。



她曬金門高粱也令人想起她曾在自身YouTube頻道說過最喜愛的高粱酒是台灣的金門高粱，喜歡的原因是因為自己不喜歡有特別香氣的酒，啤酒都不喝有花香或水果香的，而金門高粱沒有那些特別香氣僅有淡淡海的氣味，且相對同樣高濃度的酒，金門高粱柔順好入喉，再者是和許多下酒菜都很搭配。



而今（4）日，鄭智善一行人乘台灣國內線至金門，直接到了金門高粱產地！雖然還沒見到他們拜訪金門酒廠，不過鄭智善在「金合力鋼刀」訂製了一把專屬的金門特產砲彈鋼刀，並和第三代傳人吳增棟師傅合影，刀上刻有「黑白大廚鄭智善」字樣。



鄭智善6月才與名主持人金淑、名演員羅美蘭一同玩台灣享用美食，希望Chef這次也能吃喝、玩得愉快！



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