羅美蘭原來是和金淑&《黑白大廚》鄭智善一同來台灣！鄭智善台灣美食攻略公開

名諧星、名主持人金淑上週突如其來上架一支台灣行Vlog〈連金淑和羅美蘭都無法競爭；；主廚鄭智善無盡的台灣美食旅遊攻略〉，這才讓人驚覺：原來名演員羅美蘭6月時來台灣，是和金淑還有《黑白大廚：料理階級大戰》名廚鄭智善一起來的！推薦美食幾乎都來自鄭智善！

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「中餐女王」鄭智善加上「多食院長」羅美蘭、「吃貨」金淑，三人加上一名金淑熟識的作家，四人一下飛機就驅車前往新北三峽吃了「大同橋甕仔雞」，享用鄭智善推薦的甕仔雞、空心菜、雞汁麵線和山泉鯛魚，還喝了相當道地的麥仔茶和臺灣啤酒。其中雞汁麵線一度讓金淑認為看起來平凡無奇，吃了卻很驚豔，她還大啃雞爪。



下一站來到三峽老街，羅美蘭正欣賞著當地老街特殊的巴洛克式建築，鄭智善卻注意到對街貼的豬血糕廣告（Chef似乎是看著中文字在念！？），讓字幕組笑說鄭智善眼裡只有食物，而金淑聽到豬血糕不敢吃，一行人倒吃了三峽特產牛角麵包，買了荔枝與刮痧板，而金淑對「古伯手工米苔目」評價除了鯊魚煙都好吃（她覺得太腥XD）。逛街途中亦遇到台灣粉絲認出羅美蘭，說是看過《請回答1988》，遺憾的是對方認不出金淑，委婉地說金淑戴了帽子看不太出來XD。



四人後續在鶯歌陶瓷老街在特色老屋改造的星巴克小憩，有人（地陪？）推薦韓國星巴克沒販售的「星巴克蜜柚醬」，推薦可當伴手禮。回台北泡個腳按摩按摩，便到寧夏夜市再吃一波，吃了米其林推薦數次的「圓環邊蚵仔煎」，以及「林振櫂燒麻糬」、烤魷魚、炸雞排、地瓜球等等。



而這台灣行Vlog還會有下集！她們三天兩夜，這才吃了第一天，下集吃了位在新北土城的「御廚巨龍宴」，龐大的蒸籠和上菜儀式讓金淑直呼「大發」，也難怪影片開頭說此次台灣行是「史上最華麗吃播」了，只不過要等下集播出啦！



▼完整影片



韓國網友看完說「成員們的組合真好！！鄭智善廚師太好了！！」、「鄭智善廚師為什麼這麼可愛顆顆顆，安靜卻很堅決很可愛顆顆顆顆，從車後座伸出食物的眼神很有魅力顆顆顆顆」、「鄭智善廚師在姐姐們之中」、「暈，期待第二彈」、「聽完Podcast很好奇來看，真的很有意思，下一篇──」、「淑兒姐姐的吃播最好看，不說話只顧著吃，真的很棒」、「智善廚師該有多開心啊，之前和Heebab（大胃王YouTuber히밥）、連福（李連福）廚師一起去臺灣的時候也說過各種都想吃，而和能吃的人一起來所以都能點，感覺很好」、「就是這樣才會看吃播吧……代理滿足，完全治癒後再走」……等等。

▼網友提到了鄭智善和Heebab、李連福的台灣吃播



順帶一提，鄭智善正在台灣旅遊呢！又一次來享用美食了吧！

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