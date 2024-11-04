《黑白大厨》「港点女王」郑智善人在台湾！IG秀台啤、最爱的金门高粱与金门菜刀
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《黑白大厨》「港点女王」郑智善人在台湾！IG秀台啤、最爱的金门高粱与金门菜刀

明星   2024年11月4日   星期一18:30   草莓  

（封面图源：IG@chef_jisunjoung截图、IG@real58percent）

以《黑白大厨：料理阶级大战》全球爆红的「港点女王」名厨郑智善目前正在台湾旅游，不少台湾民众都目击，且有机会近距离和她互动。

《黑白大厨：料理阶级大战》「港点女王」郑智善（图源：Netflix《黑白大厨》截图）

郑智善昨（3）日开始在IG发出自己与丈夫、友人出发来台的照片，秀出台湾啤酒「18天台湾生啤酒」、金门高粱「灿耀金春金箔酒龙卷丰年（金龙版）」，当晚还吃了川菜餐酒馆「红皇后川酒」，聚餐对象有在台韩籍YouTuber「酒帝」Judy。不少台湾网友当天也在西门町遇见她，她遇到想合影的粉丝都来者不拒，相当亲切，一时成为热门话题。
郑智善与老公一同来台游玩（图源：IG@chef_jisunjoung截图）郑智善表示18天台湾生啤酒「必喝」，金门高粱用爱心符号表达了最爱（图源：IG@chef_jisunjoung截图）郑智善与金门高粱&於「红皇后川酒」享用川菜（图源：IG@chef_jisunjoung截图）郑智善&韩国女生Judy聚餐（图源：IG@chef_jisunjoung、IG@jy_luv.peace截图）（图源：Threads@mayday5156截图）

由 @mayday5156 發佈
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（图源：Threads@jun_jun421截图）

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她晒金门高粱也令人想起她曾在自身YouTube频道说过最喜爱的高粱酒是台湾的金门高粱，喜欢的原因是因为自己不喜欢有特别香气的酒，啤酒都不喝有花香或水果香的，而金门高粱没有那些特别香气仅有淡淡海的气味，且相对同样高浓度的酒，金门高粱柔顺好入喉，再者是和许多下酒菜都很搭配。
郑智善特爱台湾的金门高粱（图源：YouTube@정지선의 칼있스마截图）

而今（4）日，郑智善一行人乘台湾国内线至金门，直接到了金门高粱产地！虽然还没见到他们拜访金门酒厂，不过郑智善在「金合力钢刀」订制了一把专属的金门特产炮弹钢刀，并和第三代传人吴增栋师傅合影，刀上刻有「黑白大厨郑智善」字样。
郑智善飞韩国订制金门钢刀（图源：IG@chef_jisunjoung截图）

郑智善6月才与名主持人金淑、名演员罗美兰一同玩台湾享用美食，希望Chef这次也能吃喝、玩得愉快！

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