【韓網熱門】少女時代徐玄、SHINee泰民不顧SM反對，說服公司推出的主打歌

少女時代徐玄推出個人專輯時，SM原本提議的形象是彈吉他的少女，但徐玄認為很多年輕藝人都主打這一形象，自己也作過多次相似的嘗試，所以希望挑戰成熟性感路線、展現不為人知的另一面。 SM原本反對，但徐玄拒絕公司給出的主打曲、堅持選擇《Don't Say No》，最終說服了李秀滿總製作人。

SHINee泰民這邊，李秀滿原本提議用較為強調唱功的舞曲《LOVE》作主打歌，但泰民表示想用《MOVE》來活動，李秀滿於是說「那麼應該做泰民想做的事才對」，尊重了他的意見。



韓國網友評論：

1. 兩首歌都選得很棒

2. 《Don't Say No》真的是名曲，整張專輯都好聽

3. 現在聽來有點亞莉安娜Ariana Grande《The Way》的感覺耶

4. 我覺得徐玄選錯了，公司的意見確實更好...

5. 如果當時徐玄選了類似泰勒絲Taylor Swift的路線，也許作為歌手的生命力能夠延長一些，《Don't Say No》真的很不適合她

6. 《Don't Say No》是很好聽，但感覺跟其他成員沒有區別

7. 我認為徐玄的選擇比較好，因為徐玄一直給人很端正的印象，包括《我結》裡也是，而且做過很多吉他少女的舞台，反而《Don't Say No》比較大膽突破、讓人耳目一新

8. 《Don't Say No》給人英國高中生的感覺，是當時前所未見的風格，真的很喜歡

9. 對於大眾來說，也許吉他少女形象更容易接受，但既然到了少時的地位，最重要的是做她本人想做的事

10. 《MOVE》不僅歌好，舞台表演更是爆紅的重要因素，這件事除了泰民以外沒人能夠做到

11. 如果以《LOVE》作為主打歌，大家只會覺得泰民唱功很好，然後沒什麼印象。《MOVE》帶來了巨大話題，也奠定了如今形象的基礎

12. 現在看來，《MOVE》是典型的「去掉力量感的性感」概念，但在當時真的是前所未見... 我認為是中性男SOLO的第一人。

13. 當時「部長Bank」太有名了，我看了之後大受震撼。 還有一次像是在時裝秀上表演的舞台，至今還會時不時找來看（*「部長Bank」指2017年9月到2018年1月的《Music Bank》，當時因為KBS罷工，平時不參與製作的部長級人物也來親自掌鏡拍攝，品質意外地很高，獲得粉絲一致讚譽，甚至希望罷工久一點）

14. 兩位都是隊內的忙內，原本帶有年幼的形象，但他們選擇的歌曲讓他們成功轉型了

15. 圭賢的《在光化門》也是他自己堅持推出的歌，當時SM是反對的

16. 他們兩人選得都很好，如果只是按公司想要的形象或歌來推出的話，感覺會太普通了

17. 不管怎麼說，SM允許藝人自己選擇歌曲，這個環境真的讓人羨慕...

出處：https://theqoo.net/hot/3471344767

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