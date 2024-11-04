《星光閃耀的少年》賽制&李昇基發言惹議！練習生連跳19遍舞累到吸氧、彼此心疼到哭
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《星光閃耀的少年》賽制&李昇基發言惹議！練習生連跳19遍舞累到吸氧、彼此心疼到哭

綜藝   2024年11月4日   星期一16:18   草莓  

（封面圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖、IG@leeseunggi.official截圖）

中國與韓國合作K-POP男團選秀節目《星光閃耀的少年》，2日才播出第2集就引發相當大的爭議，製作單位讓練習生反覆跳主題曲高達19遍挨批，而導師李昇基反駁練習生孫瀅皓的意見更讓廣大觀眾反彈。

《星光閃耀的少年》第2集播出「入學測試任務」，所有68名練習生要一起跳主題曲〈Good Luck〉，反覆跳到導師們選完56名合格者。重複播歌之間僅僅30秒休息時間，除非是導師們的討論時間及宣布合格者時間，而從畫面看來，導師對於30秒的倒數時間也不時顯露慌張，不曉得導師本身是否也得抓好討論時間及宣布時間。
（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）

過程中可見沒被選上的練習生們體力明顯下降，大概在12輪結束後才有稍長的休息時間讓練習生們喝水，其中還有練習生吸了氧氣罐。已被選為合格者的練習生們，看著還沒被選上、仍拚命跳舞的練習生，一個一個忍不住哭了，對他們滿是心疼，也有不少人跟著一起跳、希望能鼓舞他們。
（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）

第18輪跳完後，馬上進入30秒倒數欲進入19輪，二星合格者孫瀅皓忍不住疾呼喊停。孫瀅皓表達明白節目組想看到他們的決心，但「我們是人，我們不是機器」，哽咽地說不下去。李昇基讓他坐自己位置，嚴肅地說：「偶像在演唱會上要在粉絲面前表演多則30首歌曲，這是奪走了觀眾，因為看到歌手迫切的表演而感到開心的權利。」李昇基表示能理解孫瀅皓，但孫瀅皓「打斷了練習生們的節奏」，要合格者「應援就好」。
（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）

雖然孫瀅皓聽完李昇基的話馬上自省，後續訪問也道歉，但觀眾可不那麼認為。YouTube、X、微博、Threads等網友們可說是氣到「炸鍋」，尤其針對李昇基的說法，網友們認為演唱會就算多達30首歌，中間一定也有喝水休息的時間，或是用聊天環節、小分隊表演模式來緩衝，主題曲〈Good Luck〉長達4分30秒，19遍等於有練習生連跳超過1個半小時，像節目那樣連續跳舞根本就是虐待、嚴重會「溶肌症」。由於李昇基是歌手但非唱跳偶像，網友罵得更兇批評他是門外漢。

▼主題曲〈Good Luck〉MV長達4分30秒

（圖源：YouTube@iQIYI 綜藝精選- Get the iQIYI APP截圖）

上週第2集預告便曾節錄這些片段，當時就有網友開始到李昇基IG留言「它們是人不是機器」表達抗議，當時有其他網友認為看完完整節目也不遲，殊不知看完節目後，網友更是灌爆李昇基IG。

▼《星光閃耀的少年》第2集完整節目

▼李昇基IG

（圖源：IG@leeseunggi.official截圖）（圖源：IG@leeseunggi.official截圖）

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