《星光閃耀的少年》賽制&李昇基發言惹議！練習生連跳19遍舞累到吸氧、彼此心疼到哭

中國與韓國合作K-POP男團選秀節目《星光閃耀的少年》,2日才播出第2集就引發相當大的爭議,製作單位讓練習生反覆跳主題曲高達19遍挨批,而導師李昇基反駁練習生孫瀅皓的意見更讓廣大觀眾反彈。

《星光閃耀的少年》第2集播出「入學測試任務」,所有68名練習生要一起跳主題曲〈Good Luck〉,反覆跳到導師們選完56名合格者。重複播歌之間僅僅30秒休息時間,除非是導師們的討論時間及宣布合格者時間,而從畫面看來,導師對於30秒的倒數時間也不時顯露慌張,不曉得導師本身是否也得抓好討論時間及宣布時間。



過程中可見沒被選上的練習生們體力明顯下降,大概在12輪結束後才有稍長的休息時間讓練習生們喝水,其中還有練習生吸了氧氣罐。已被選為合格者的練習生們,看著還沒被選上、仍拚命跳舞的練習生,一個一個忍不住哭了,對他們滿是心疼,也有不少人跟著一起跳、希望能鼓舞他們。



第18輪跳完後,馬上進入30秒倒數欲進入19輪,二星合格者孫瀅皓忍不住疾呼喊停。孫瀅皓表達明白節目組想看到他們的決心,但「我們是人,我們不是機器」,哽咽地說不下去。李昇基讓他坐自己位置,嚴肅地說:「偶像在演唱會上要在粉絲面前表演多則30首歌曲,這是奪走了觀眾,因為看到歌手迫切的表演而感到開心的權利。」李昇基表示能理解孫瀅皓,但孫瀅皓「打斷了練習生們的節奏」,要合格者「應援就好」。



雖然孫瀅皓聽完李昇基的話馬上自省,後續訪問也道歉,但觀眾可不那麼認為。YouTube、X、微博、Threads等網友們可說是氣到「炸鍋」,尤其針對李昇基的說法,網友們認為演唱會就算多達30首歌,中間一定也有喝水休息的時間,或是用聊天環節、小分隊表演模式來緩衝,主題曲〈Good Luck〉長達4分30秒,19遍等於有練習生連跳超過1個半小時,像節目那樣連續跳舞根本就是虐待、嚴重會「溶肌症」。由於李昇基是歌手但非唱跳偶像,網友罵得更兇批評他是門外漢。

▼主題曲〈Good Luck〉MV長達4分30秒



frustrating they mask abuse behind the facade of hard work and dedication all at the expense of trainees



"there are trainees who want to perform tirelessy and put in great effort"



they HAVE to perform even if theyre visibly collapsing all so that they wont be eliminated ! pic.twitter.com/Zcjr3P0LxY — aria ๋࣭⭑- for starlight boys (@yinghaosun) November 2, 2024

Lee Seung Gi is crazy for this behavior. The trainees dancing to the same song for 20.20 TIMES. WITHOUT A PROPER BREAK AND ONLY GIVING THEM 30 SECONDS AS A BREAK??? AND YOU PROCEED TO MAKE EXCUSES BECAUSE THIS IS WHAT THEY'RE TRAINING FOR?? absurd.#StarlightBoys pic.twitter.com/YrhXDy0vgI — liz | active (@onlyeliiz) November 2, 2024

there are a total of 68 trainees across 3 floors, but with only 7 guiders, how can they ensure that all trainees are observed? Some trainees are bound to be overlooked, and those who are have to dance repeatedly, exhausting their energy. this is a stupid mission!! #StarlightBoys pic.twitter.com/xW8ViR0fkb — 한결's VOTE FOR HANGYUL (@gyuldenage) November 2, 2024

上週第2集預告便曾節錄這些片段,當時就有網友開始到李昇基IG留言「它們是人不是機器」表達抗議,當時有其他網友認為看完完整節目也不遲,殊不知看完節目後,網友更是灌爆李昇基IG。

▼《星光閃耀的少年》第2集完整節目



▼李昇基IG



