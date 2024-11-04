《星光闪耀的少年》连跳19遍舞赛制惹议！练习生吸氧、彼此心疼到哭！李升基IG被灌爆

中国与韩国合作K-POP男团选秀节目《星光闪耀的少年》，2日才播出第2集就引发相当大的争议，制作单位让练习生反覆跳主题曲高达19遍挨批，而导师李升基反驳练习生孙滢皓的意见更让广大观众反弹。

《星光闪耀的少年》第2集播出「入学测试任务」，所有68名练习生要一起跳主题曲〈Good Luck〉，反覆跳到导师们选完56名合格者。重复播歌之间仅仅30秒休息时间，除非是导师们的讨论时间及宣布合格者时间，而从画面看来，导师对於30秒的倒数时间也不时显露慌张，不晓得导师本身是否也得抓好讨论时间及宣布时间。



过程中可见没被选上的练习生们体力明显下降，大概在12轮结束后才有稍长的休息时间让练习生们喝水，其中还有练习生吸了氧气罐。已被选为合格者的练习生们，看著还没被选上、仍拚命跳舞的练习生，一个一个忍不住哭了，对他们满是心疼，也有不少人跟著一起跳、希望能鼓舞他们。



第18轮跳完后，马上进入30秒倒数欲进入19轮，二星合格者孙滢皓忍不住疾呼喊停。孙滢皓表达明白节目组想看到他们的决心，但「我们是人，我们不是机器」，哽咽地说不下去。李升基让他坐自己位置，严肃地说：「偶像在演唱会上要在粉丝面前表演多则30首歌曲，这是夺走了观众，因为看到歌手迫切的表演而感到开心的权利。」李升基表示能理解孙滢皓，但孙滢皓「打断了练习生们的节奏」，要合格者「应援就好」。



虽然孙滢皓听完李升基的话马上自省，后续访问也道歉，但观众可不那么认为。YouTube、X、微博、Threads等网友们可说是气到「炸锅」，尤其针对李升基的说法，网友们认为演唱会就算多达30首歌，中间一定也有喝水休息的时间，或是用聊天环节、小分队表演模式来缓冲，主题曲〈Good Luck〉长达4分30秒，19遍等於有练习生连跳超过1个半小时，像节目那样连续跳舞根本就是虐待、严重会「溶肌症」。由於李升基是歌手但非唱跳偶像，网友骂得更凶批评他是门外汉。

▼主题曲〈Good Luck〉MV长达4分30秒



frustrating they mask abuse behind the facade of hard work and dedication all at the expense of trainees



"there are trainees who want to perform tirelessy and put in great effort"



they HAVE to perform even if theyre visibly collapsing all so that they wont be eliminated ! pic.twitter.com/Zcjr3P0LxY — aria ๋࣭⭑- for starlight boys (@yinghaosun) November 2, 2024

Lee Seung Gi is crazy for this behavior. The trainees dancing to the same song for 20.20 TIMES. WITHOUT A PROPER BREAK AND ONLY GIVING THEM 30 SECONDS AS A BREAK??? AND YOU PROCEED TO MAKE EXCUSES BECAUSE THIS IS WHAT THEY'RE TRAINING FOR?? absurd.#StarlightBoys pic.twitter.com/YrhXDy0vgI — liz | active (@onlyeliiz) November 2, 2024

there are a total of 68 trainees across 3 floors, but with only 7 guiders, how can they ensure that all trainees are observed? Some trainees are bound to be overlooked, and those who are have to dance repeatedly, exhausting their energy. this is a stupid mission!! #StarlightBoys pic.twitter.com/xW8ViR0fkb — 한결's VOTE FOR HANGYUL (@gyuldenage) November 2, 2024

上周第2集预告便曾节录这些片段，当时就有网友开始到李升基IG留言「它们是人不是机器」表达抗议，当时有其他网友认为看完完整节目也不迟，殊不知看完节目后，网友更是灌爆李升基IG。

▼《星光闪耀的少年》第2集完整节目



▼李升基IG



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻