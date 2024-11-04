《星光闪耀的少年》连跳19遍舞赛制惹议！练习生吸氧、彼此心疼到哭！李升基IG被灌爆
广告

《星光闪耀的少年》连跳19遍舞赛制惹议！练习生吸氧、彼此心疼到哭！李升基IG被灌爆

综艺   2024年11月4日   星期一16:18   草莓  

（封面图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图、IG@leeseunggi.official截图）

中国与韩国合作K-POP男团选秀节目《星光闪耀的少年》，2日才播出第2集就引发相当大的争议，制作单位让练习生反覆跳主题曲高达19遍挨批，而导师李升基反驳练习生孙滢皓的意见更让广大观众反弹。

《星光闪耀的少年》第2集播出「入学测试任务」，所有68名练习生要一起跳主题曲〈Good Luck〉，反覆跳到导师们选完56名合格者。重复播歌之间仅仅30秒休息时间，除非是导师们的讨论时间及宣布合格者时间，而从画面看来，导师对於30秒的倒数时间也不时显露慌张，不晓得导师本身是否也得抓好讨论时间及宣布时间。
（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）

过程中可见没被选上的练习生们体力明显下降，大概在12轮结束后才有稍长的休息时间让练习生们喝水，其中还有练习生吸了氧气罐。已被选为合格者的练习生们，看著还没被选上、仍拚命跳舞的练习生，一个一个忍不住哭了，对他们满是心疼，也有不少人跟著一起跳、希望能鼓舞他们。
（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）

第18轮跳完后，马上进入30秒倒数欲进入19轮，二星合格者孙滢皓忍不住疾呼喊停。孙滢皓表达明白节目组想看到他们的决心，但「我们是人，我们不是机器」，哽咽地说不下去。李升基让他坐自己位置，严肃地说：「偶像在演唱会上要在粉丝面前表演多则30首歌曲，这是夺走了观众，因为看到歌手迫切的表演而感到开心的权利。」李升基表示能理解孙滢皓，但孙滢皓「打断了练习生们的节奏」，要合格者「应援就好」。
（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）（图源：iQIYI@《星光闪耀的少年》截图）

虽然孙滢皓听完李升基的话马上自省，后续访问也道歉，但观众可不那么认为。YouTube、X、微博、Threads等网友们可说是气到「炸锅」，尤其针对李升基的说法，网友们认为演唱会就算多达30首歌，中间一定也有喝水休息的时间，或是用聊天环节、小分队表演模式来缓冲，主题曲〈Good Luck〉长达4分30秒，19遍等於有练习生连跳超过1个半小时，像节目那样连续跳舞根本就是虐待、严重会「溶肌症」。由於李升基是歌手但非唱跳偶像，网友骂得更凶批评他是门外汉。

▼主题曲〈Good Luck〉MV长达4分30秒

（图源：YouTube@iQIYI 综艺精选- Get the iQIYI APP截图）

上周第2集预告便曾节录这些片段，当时就有网友开始到李升基IG留言「它们是人不是机器」表达抗议，当时有其他网友认为看完完整节目也不迟，殊不知看完节目后，网友更是灌爆李升基IG。

▼《星光闪耀的少年》第2集完整节目

▼李升基IG

（图源：IG@leeseunggi.official截图）（图源：IG@leeseunggi.official截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 《星光闪耀的少年》连跳19遍舞赛制惹议！练习生吸氧、彼此心疼到哭！李升基IG被灌爆
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手