《拜託了冰箱》睽違5年再度復活！邀請《黑白大廚》白湯匙崔康祿與愛德華李演出！

話題人氣綜藝秀《黑白大廚：料理階級戰爭》播出後，讓許多參加者受到觀眾們的矚目，而五年前的JTBC料理綜藝節目《拜託了冰箱》也藉此機會再度回歸，並將邀請節目中的崔康祿與愛德華李兩位主廚出演，引發觀眾期待。

JTBC於11月4日表示，預計將從下個月開始播出《拜託了冰箱》全新內容，並在節目中邀請《黑白大廚》中最受歡迎的最終亞軍，眾望所歸的愛德華李，以及另一位白湯匙主廚崔康祿，將出演節目。崔康祿其實曾在料理生存節目企劃《廚神當到韓國版2》中獲得最後冠軍，而住在美國的愛德華李則是2010年曾贏得美國料理鐵人的冠軍，兩位都是相當優秀且成績傲人的主廚。



兩位主廚也在最近的節目《黑白大廚》中呈現自己特別的料理方式，也獲得觀眾們的熱烈關注。崔康祿主廚以蘇子油為主材料所完成的料理橋段，更留下許多觀眾們印象深刻的台詞。美國移民第二代的愛德華李，雖然有時因為不熟悉韓語而反應比較慢一點點，但料理中卻充滿了熱愛韓國的元素，在節目中選隊伍的時候，堅持選擇海鮮的畫面也讓觀眾們莞爾一笑。

《拜託了冰箱》網羅了兩位白湯匙主廚出演，節目的宗旨是要利用冰箱內現有的食材，展開料理對決。從2014年11月一直進行到2019年的11月，曾經風光播出了五年期間，主廚崔賢碩、李連福、Sam Kim、朴俊宇、吳世德、洪錫天以及金鋒等這些料理名人也都從此節目中誕生。捲土重來的《拜託了冰箱》由元老團隊成員再度攜手合作，預計保留節目原創性的同時，更加入新穎變化，希望給觀眾們全新感受。



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