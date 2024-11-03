失去崔敏煥的李洪基在FTIsland演唱會上大喊：「感到很冤枉！覺得這個世界都在無理的批判我」

人氣樂團 FTIsland 的主唱李洪基在成員崔敏煥缺席的首場演出中，表達了他的心情。

2日，首爾松坡區奧林匹克公園舉行了「Grand Mint Festival 2024」第二週的首場演出，FTIsland 在主舞台上進行了表演。



這場演出是自崔敏煥陷入負面爭議新聞而離隊後，FTIsland「2人體制活動」的首次官方表演。當天，李洪基和貝斯手李在真參與了演出，崔敏煥的鼓手位置則由臨時樂手代替。李洪基於活動前一天發文表示：「明天見！這次將毫無保留地盡情演出」表達了他的決心。



演出中，他向觀眾分享心情：「我的聲音本來不會這麼容易沙啞的，但今天在思考該如何面對大家、該說些什麼、該怎麼表演時想了很多，因此也變得很敏感，專注力也很集中，導致嗓音有些沙啞了。」

對於支持他們的粉絲，也表達了感激之情，李洪基說：「其實我（最近）感到很冤枉！覺得這個世界都在無理的批判我，但謝謝你們的支持，我會繼續做音樂直到死為止。」

此前，崔敏煥的前妻律喜揭露了他的一系列不當行為，包含「常出入聲色場所」，當著父母面「錢塞妻胸口」、找陪酒女錄音全公開！FTIsland 也火速宣佈停止活動，警方也因此介入調查。李洪基則在事後發文表示：「這是（他們）兩個人的私生活，事情卻發展成這樣了。錯了的地方就要承認，低頭道歉才行。不過我們也不應該這麼輕易全盤相信一切。我還是要守護下去、堅持下去，這才是我們吧。我能做的，就是迎著飛來的石塊，繼續向前。」在網上引發熱烈討論。





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