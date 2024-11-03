明年有這些綜藝可以看！「戀綜天花板」《換乘戀愛》確定製作第四季，推理綜藝《大逃脫》也將回歸！

1日，TVING 公開將在明年2025年公開的原創內容。

首先，通過充滿活力和生動的冒險有著堅實粉絲群的《大逃脫》（大逃出）將以 TVING 原創《大逃脫重啓》回歸。全新一季會帶來什麼樣的故事線和華麗的佈景？相信大家一定都很期待吧！最重要的是《大逃脫》從第一季開始，姜鎬童，金鐘旼，金東炫，神童，柳炳宰和P.O（表志勳）就作爲固定成員活躍，也希望全新一季是原班人馬回歸啊（敲碗）！



接著是人氣戀愛綜藝《換乘戀愛》也將以第四季回歸，《換乘戀愛2》在 TVING 歷代累計付費加入人數中排名第一，《換乘戀愛3》在公開期間點擊率累計達到3億次等，引起歷代級話題性，全新一季 X 和 NEW 之間會有什麼樣的敘事呢？



小編也來跟大家分享一下《換乘戀愛》目前情侶現況，《換乘戀愛1》「復合」的敏英和周輝依舊很甜蜜，《換乘戀愛2》「換乘」的海恩和賢奎感情依舊甜蜜，雖然這對真的很低調，也幾乎沒PO過合照，但偶爾會在路上、旅行時還是會被路人偶遇；而「復合」的娜妍和熙斗也是穩定交往中，時常會在 IG 或是 YouTube 影片中放閃。



而《換乘戀愛3》光是「復合」的情侶就有4對，尚貞和敏亨、有貞和昌鎮、多惠和東鎮、書景和周元，他們也都會在 IG 上放閃。



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