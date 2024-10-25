【韓網熱門】FTIsland李洪基在崔敏煥事件後首PO文

李洪基今日下午在Weverse寫道：

「這是兩個人的私生活，事情卻發展成這樣了。

錯了的地方就要承認，低頭道歉才行。

不過我們也不應該這麼輕易全盤相信一切。

我還是要守護下去、堅持下去，這才是我們吧。

我能做的，就是迎著飛來的石塊，繼續向前。」



*今日上午的崔敏煥事件：FTIsland崔敏煥遭前妻律喜爆料「常出入聲色場所」，當著父母面「錢塞妻胸口」、找陪酒女錄音全公開！火速宣佈停止活動，警介入調查

韓國網友評論：

1. 究竟在講什麼鬼話...

2. 難道是說要守護崔敏煥嗎？

3. 終究還是要帶著他一起啊

4. 他是沒聽到錄音嗎？

5. 拜託，隊友是犯法了耶...

6. 那件事可以美化包裝成私生活嗎？

7. 難道他認為買春沒什麼大不了嗎...

8. 一直以為李洪基是聰明人，原來不是

9. 他把「我會帶著崔敏煥一起」這句話講得很神聖，但不是這樣的，清醒點吧

10. 我追了18年的FTIsland，現在沒有了...

11. 還不如保持安靜…

12. 如果不能像崔鐘訓那時那樣果斷切割，幹脆什麼也不要講吧

13. 那句「不要輕易相信」也許是說不要輕易相信男人呢

14. 他說的「兩個人」是指崔鍾訓和崔敏煥吧？ 拜託告訴我是這樣

15. 要講話就講清楚，這樣模棱兩可只會火上澆油

16. 有錄音證據還這樣，如果沒有的話，又要只有女方挨罵了

17. 作為隊友，這樣講也情有可原吧？ 李洪基也真的很辛苦，隊友們總是這樣闖禍... 畢竟妨礙到團隊活動

出處：https://theqoo.net/hot/3457573715

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