失去崔敏焕的李洪基在FTIsland演唱会上大喊：「感到很冤枉！觉得这个世界都在无理的批判我」

人气乐团 FTIsland 的主唱李洪基在成员崔敏焕缺席的首场演出中，表达了他的心情。

2日，首尔松坡区奥林匹克公园举行了「Grand Mint Festival 2024」第二周的首场演出，FTIsland 在主舞台上进行了表演。



这场演出是自崔敏焕陷入负面争议新闻而离队后，FTIsland「2人体制活动」的首次官方表演。当天，李洪基和贝斯手李在真参与了演出，崔敏焕的鼓手位置则由临时乐手代替。李洪基於活动前一天发文表示：「明天见！这次将毫无保留地尽情演出」表达了他的决心。



演出中，他向观众分享心情：「我的声音本来不会这么容易沙哑的，但今天在思考该如何面对大家、该说些什么、该怎么表演时想了很多，因此也变得很敏感，专注力也很集中，导致嗓音有些沙哑了。」

对於支持他们的粉丝，也表达了感激之情，李洪基说：「其实我（最近）感到很冤枉！觉得这个世界都在无理的批判我，但谢谢你们的支持，我会继续做音乐直到死为止。」

此前，崔敏焕的前妻律喜揭露了他的一系列不当行为，包含「常出入声色场所」，当著父母面「钱塞妻胸口」、找陪酒女录音全公开！FTIsland 也火速宣布停止活动，警方也因此介入调查。李洪基则在事后发文表示：「这是（他们）两个人的私生活，事情却发展成这样了。错了的地方就要承认，低头道歉才行。不过我们也不应该这么轻易全盘相信一切。我还是要守护下去、坚持下去，这才是我们吧。我能做的，就是迎著飞来的石块，继续向前。」在网上引发热烈讨论。





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