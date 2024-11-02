有孩子的人不忍心看！崔敏煥過往開球影片重提：完全不顧孩子啊

FTIsland樂隊成員崔敏煥因出入色情場所的疑雲引發爭議的同時，他過去一次充滿危險的開球影片也被重新關注。

*延伸閱讀：FTIsland崔敏煥遭前妻律喜爆料「常出入聲色場所」，當著父母面「錢塞妻胸口」、找陪酒女錄音全公開！火速宣佈停止活動，警介入調查

近日，各大社交媒體和多個在線社區分享了崔敏煥在2019年6月8日的韓華鷹隊和LG雙子隊比賽中擔任開球嘉賓的場面。

當天，崔敏煥作為開球嘉賓抱著孩子，用力將球投出，而懷中孩子的脖子因此受到反作用力的影響而大幅度扭轉。 當時的開球場景十分危險，因為崔敏煥在投球時並未託住孩子的脖子，而幼兒的脖子柔軟，根本無法承受較重的外力。 相關開球影片公開後，立即引起了廣大節目觀眾和網友的批評。 最終，崔敏煥於第二天在自己的IG上發表了道歉聲明。



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최민환 시구하는데 애기 비명소리 나만 들리나 pic.twitter.com/9fgqY8M7kQ — 욱이 (@sl_kingjawook) June 9, 2019

崔敏煥表示：「首次接到開球邀請，能夠和孩子一起出席這樣的榮耀場合，感到非常高興。 在上場開球之前，也曾多次練習，思考如何既能符合被邀請的場合，又能保持安全。 最終因我的疏忽，可能讓孩子處於危險之中。 為因此事讓許多人擔心，我深表歉意。」

此外，FNC娛樂就崔敏煥一事發佈了最新官方聲明，稱「關於FTIsland的未來活動，公司經過深入討論，決定以暫時的兩人（李洪基、李在真）體制繼續活動」。 從11月2日的行程開始，鼓手位置將由其他樂手替代，李洪基和李在真會努力準備，確保表演的順利進行。

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