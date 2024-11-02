【韓網熱門】男團TXT新曲預告公開後服裝引爆爭議！網友：還以為隊友是伴舞呢

男團TOMORROW X TOGETHER將攜迷你7輯《The Star Chapter： Sanctuary》，但在主打曲《Over the Moon》公開之後遭到無數歌迷和網友的抨擊。

只因為《Over the Moon》MV裡然竣的著裝異常顯眼，5名成員只有他一人身穿白色襯衣，染著紅髮，隊友們卻都是黑色襯衣，讓人誤以為是然竣的伴舞。



그러니까 오버더문 메인착장이 슬랙스 앤 셔츠 캐쥬얼정장이란 말이지? pic.twitter.com/mGRjUvskBy — ‎오물조물 (@txt_sarangdan2) October 31, 2024

韓國網友評論：

1. 都出了HYBE報告書了，我只能說他們就是故意的，藝人們到底有什麼錯啊

2. 看來他是高層最愛啊

3. 氣得我直哭

4. HYBE啊，那不奇怪了

5. 原來是BIGHIT啊，那一點都都不奇怪了。 TXT還沒到可以提意見的資歷吧，成員們應該指出問題才對啊，如果他們自己都沒意見的話我們無話可說。 C位的那個人是不是就是BIGHIT傳說中的練習生？？ 公司對他是真愛啊

6. 太露骨了吧，笑死人了

7. 明晃晃地區別對待

8. 光看報告書就知道他是HYBE的王子

9. 煩死了，我的最愛被迫終止合約

10. 我真的很好奇，為什麼穿成這樣啊

11. HYBE為什麼這麼愛然竣啊???

12. 我以為是他的solo歌呢

13. Solo+伴舞的感覺

14. 他們不是突然這樣的，而是一直都是這樣，故意突出某一個成員，覺得奇怪的粉絲們在就出坑捨棄他們了

15. 如果我是後面的成員的話絕對要瘋了

16. 據説這位是HYBE練習生第一名？

17. 隊友不是你的伴舞

18. 想起來演唱會上，然竣舉著王冠，後面的隊友......



19. 覺得這都無所謂的人全都是hybe的粉絲吧

20. 粉絲意見如何呢？ 他們覺得無所謂就無所謂吧，不買TXT專輯的其他人的意見根本沒用啊

原文：https://theqoo.net/square/3467522850

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