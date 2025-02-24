TWICE多賢「韓版那些年」《妳是我眼中的蘋果》特映，子瑜暖心寫下長文心得

TWICE多賢近日與B1A4振永，正積極宣傳主演的電影韓版《那些年，我們一起追的女孩》（台譯：《妳是我眼中的蘋果》），上週舉行發表會暨特映會時，TWICE成員們出席力挺，其中忙內子瑜還寫下長文心得呢！

「心情真的很不一樣……其實電影開拍時仍幾乎每天都和姐姐見面，所以剛開始不太習慣在電影院看到姐姐以演員出現在畫面裡，但真的很期待，看完電影後還能看到姐姐不同的模樣，感覺很好。和平時在一旁一起在舞台上活動的模樣不同，以演員開始活動真的很帥！」

「而且我覺得這個角色真的很適合姐姐，也很適合姐姐的性格。以前就聽說過姐姐當學生時是模範生，出道後現在也一樣一直努力，當偶像模範生。從偶像轉變為演員的準備真的不容易，這背後應該做了很多努力。即便姐姐可能會覺得擔憂，但想告訴妳妳做得很好。今天看完電影想回到青春了呵呵，看電影的時候也想流淚……不過感受到了悸動，後半也溫暖又感動。還有每個場面都很漂亮。整個準備過程一定很辛苦，辛苦了。期待以後能看到姐姐更多的作品！」



子瑜的溫暖文字，讓粉絲ONCE、網友也感受溫馨氛圍，表示感動。而MOMO也發了一小段文字說：「我們多賢，看起來都很漂亮，看了很激動、很有趣也很驕傲。」TWICE彼此互動、團魂都讓人稱羨啊！



▼TWICE出席特映會偷偷摸摸(?)獻花給多賢，可愛又溫馨



아 트와이스 일동 강아지마냥 우다다다 뛰어나와서 꽃다발전달식하는거 진심 따뜻하고 개털날림 ㅜㅜ하 귀여워 pic.twitter.com/e5J1bYssk0 — 소스케 (@2asmd7) February 19, 2025

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