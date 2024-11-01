Netflix《魷魚遊戲》第2季正式前導預告於盧卡國際漫畫節登場

456號重回一二三木頭人遊戲賽場 機警提醒玩家但徒勞無功

紫髮T.O.P. 角色現身 成奇勳誓言揭開遊戲背後陰謀

遊戲開始 就要有始有終 《魷魚遊戲》第2季12月26日正式上線

遊戲即將再次回歸！今（1）日《魷魚遊戲》於2024義大利盧卡國際漫畫節釋出第2季正式前導預告。預告揭開了全新一季的面貌，延續上一季的驚險刺激，本季將充滿新遊戲、更高的賭注以及扣人心弦的懸疑感，將讓全球觀眾不寒而慄。

由導演黃東赫創作的《魷魚遊戲》自2021年播出後迅速成為全球轟動之作。歷經長達12年的構思與籌備，影集僅僅在12天內即成為Netflix有史以來最受歡迎的影集。該劇成功引起全球關注與討論，連續9週蟬聯Netflix全球非英語影集Top 10榜單，並創下多項艾美獎的歷史紀錄。

《魷魚遊戲》第2季將為全球觀眾帶來更多的刺激與挑戰，李政宰將再次回歸飾演成奇勳（編號 456），他以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相。當所有人再次回到熟悉的迷宮階梯，並進入到「一二三，木頭人」的遊戲場地。然而，當第一場遊戲開始時，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三，木頭人」，奇勳警告大家「別動！」。不過，他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起他的意圖。一名女玩家，身上有隻蜜蜂，被其他玩家一提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲真正的目的，可想而知的是只要移動的玩家就將面臨被淘汰的下場。

第一場遊戲結束後，所有玩家再度分成「O」、「X」兩派，雙方展開激烈爭吵，而受不了的奇勳在場中央大叫：「我以前就玩過這些遊戲了！要是再玩下去，我們全都會死」。但他的言論馬上被其他玩家質疑：「你如果真的玩過，那又何必回來？」其他玩家隨即大喊著：「再來一局！」而由李炳憲飾演的神秘人「代表人物」，即在螢幕後默默監看著這一切，但這個角色的真正動機依然是個謎團。魏嘏雋飾演的警察黃俊昊也將再次登場，並繼續追查整場遊戲的真相。

《魷魚遊戲》本次在在歐洲最大的動漫展會「盧卡國際漫畫節」上，與眾多粉絲一同搶先目睹《魷魚遊戲》第2季正式前導預告，更能親眼見到李政宰、魏嘏雋和黃東赫導演的驚喜亮相。

「遊戲開始，就要有始有終」——準備好再次參加這場致命競賽了嗎？《魷魚遊戲》第2季將於12月 26日於Netflix全球獨家首播。

【關於《魷魚遊戲》】

－《魷魚遊戲》在2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高的影集之一。上線的28天之內，觀看時數突破16.5億小時，且觀看用戶更超過1.42億，該影集在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第一！

－除了擁有龐大的觀眾與粉絲外，《魷魚遊戲》也獲得許多獎項，包含哥譚獎「最佳長篇突破劇集」、美國People's Choice Awards的The Bingeworthy Show獎與美國電影學院（AFI）的特別獎。《魷魚遊戲》因其電影的高品質與規格而廣受讚譽，在金球獎與評論家選擇獎上皆獲得提名。

－《魷魚遊戲》反映當代的激烈競爭與社會縮影，且以韓國兒時遊戲為背景，將所有元素如藝術、音樂、時尚和遊戲，轉化為全球的文化與熱潮。

【《魷魚遊戲》第2季 影集製作資訊】

－導演/編劇： 黃東赫

－監製：金志娟

－製作公司：Firstman Studio

－主要演員：李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉、盧載沅、曹柔理、元志安與孔劉（特別演出）

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞