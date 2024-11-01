人红是非多？私生活争议之后，《黑白大厨》「三星」主厨又被爆挪用餐厅公款给父母

在 Netflix 综艺《黑白大厨》中以「三星」名字出演而备受瞩目的姜胜元厨师，继私生活争议之后，又因业务上的贪污嫌疑被举报。

31日，某网友A某在网路社区上传标题爲「三星业务上贪污嫌疑，委托警察进行调查」的文章。A某说：「最近三星被前妻爆料了，前妻主张很晚才得知他把餐厅的部分公款挪给自己的父母使用，甚至还离婚了。」同时还补充道：「通过国民申闻鼓，向首尔江南警察署委托调查三星的刑法第356条业务上贪污嫌疑的事实。」A某还整理并附上被首尔江南警察署受理的文件。



三星在《黑白大厨》凭藉高超厨艺和帅气的外型，获得很高的人气。但在上月30日，Dispatch（D社）收到三星的前妻等女性的举报，对三星的私生活进行相关报导，她们提出三星脚踏两条船、私生活混乱、米其林餐厅就业贿赂等争议。三星否认这些疑惑，并表示将聘请法律代理人予以应对。



（＊延伸阅读：刚红就塌房了！《黑白大厨》型男主厨「三星」被前妻、前女友踢爆私生活混乱，米其林就业靠贿赂）

另外，据韩媒《体育新闻》报导，三星目前没有在本人经营的「Trid」上班，Trid方面表示目前姜胜元主厨因日程不在，最快将於11月中旬或12月以后回来。原定三日他也将参加首尔市主办的美食活动，但随著各种争议出现，首尔市表示：「正在讨论出演事宜。」



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