朴恩斌&車銀優主演Netflix新劇《The Wonder Fools》劇本圍讀照公開！金牌綠葉金海淑&崔大勳&林成宰&孫賢周大舉加盟

Netflix於1日宣佈確認製作全新系列《The Wonder Fools》（暫譯：奇才傻瓜），並公開超強演員陣容，包括朴恩斌、車銀優、金海淑、崔大勳、林成宰和孫賢周。

《The Wonder Fools》是一部超能力喜劇動作冒險劇，設定於1999年末世論盛行的時代，講述一群笨拙的平凡人意外獲得超能力，為保護海成市的和平與反派進行戰鬥。



朴恩斌飾演行事風格無法預測的「殷彩妮」（*人名皆為音譯），是海成市公認的問題人物，意外捲入某個事件後突然擁有了超能力。 朴恩斌將通過這一角色展現可愛的喜劇演技和大膽的角色轉變，給觀眾帶來笑聲與共鳴。



車銀優飾演海成市特聘公務員「李運政」，一位缺乏社交技巧的首爾男子。 運政是一個神秘人物，在市政府上班時是死板的原理原則主義者，在市政府外卻帶著疑問探究海成市連環失蹤案件的真相，與彩妮並肩作戰。



金海淑飾演彩妮的奶奶，也是她唯一的親人「金田福」。 她是海成市大名鼎鼎的「大手食堂」老闆，擁有既華麗又黑暗的過去，令人感到好奇。



崔大勳飾演海成市的麻煩精「孫京勳」，林成宰則飾演超級冤大頭「姜羅賓」。 這兩個角色在與彩妮一同捲入事件後也意外獲得了超能力，儘管他們的超能力存在缺陷，但最終依然和彩妮攜手對抗反派。 京勳和羅賓這對搭檔與彩妮和運政一起帶領劇情前進，預計會帶來不少喜劇化學反應。





孫賢周飾演冷靜而理智、隱藏著黑暗慾望的「河元道」，將為劇情增添緊張感。



《The Wonder Fools》製作陣容也相當強大：導演是曾打造《非常律師禹英禑》《浪漫醫生金師傅》等作品、擅長塑造觀眾好感角色的劉仁植，編劇是曾參與《雞不可失》改編的許多重作家，加上Netflix劇集《京城生物》及《浪漫醫生金師傅》系列的編劇姜銀慶擔任創作者，將合力打造前所未有的Netflix式末世超能力動作喜劇冒險劇。 此外，該劇由「浪漫Crew」和Kakao娛樂製作，Fantagio共同製作。



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