【韓國K社小百科】韓國「老年人」打工創新高，60代就業人數第一

隨著老齡化速度的加快，韓國老年「打工人」也越來越多，創下了歷史新高。

據韓媒《世界日報》報導，60歲以上的高齡就業者首次超過50歲就業者，成為各年齡段就業人數的第一位。 根據中小企業部和統計局10月22日發佈的數據，上個月60歲以上的就業者達到了674萬9千人，比去年同期增加了27萬2千人，創下歷史最高紀錄。

自1982年開始相關統計以來，60歲以上就業者人數首次超過了672萬的50歲就業者。 根據各年齡段的就業人數，60歲以上的就業者佔比最高，其次是50歲、40歲、30歲、20歲和15歲至19歲的人群。 特別是60歲以上的就業者在總就業者中所佔的比例為23.4%，這是歷史最高的比例。 該比例在2021年5月首次超過20%，此後經歷了波動，而今年5月時記錄為23.1%，上個月再次上升。 這意味著60歲以上的就業者首次超過了50歲就業者的23.3%，成為整體年齡段中最高的數值。



各年齡段的就業者比例為：60歲以上23.4%，50歲23.3%，40歲21.5%，30歲19.0%，20歲12.4%，15至19歲0.5%。 與1982年7月相比，60歲以上就業者的比例僅為6.0%，當時20歲的比例為26.8%，是60歲以上的4倍。 50歲的比例也為13.9%，是60歲以上的兩倍多。

不僅在高齡就業者中，創業活動也明顯上升。 今年7月創辦的企業數量為9萬5千家，同比增長1.5%。 其中，60歲以上創業者的企業有1萬3千家，同比增長14.6%。 60歲以上創業企業的比例為14.0%，也是同期的歷史最高紀錄。



創辦企業的統計中排除了房地產行業，這是由於2020年所得稅法修訂後，住房租賃收入者必須註冊為企業，導致房地產行業的創辦企業數量出現劇烈波動。值得注意的是，最近行政安全部及其下屬機構的公職人員的退休年齡從60歲延長到最大65歲，預計將啟動關於延長退休年齡的討論。

中小企業研究院的研究員盧敏宣（音譯）強調：「隨著人口老齡化，勞動市場中高齡群體的比例將越來越高，因此我們必須積極利用他們的經驗和技能。 這與青年就業問題密切相關，因此需要從就業延續的角度來處理，而不僅僅是延長退休年齡。」

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