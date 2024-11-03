《Running Man》劉在錫&金鍾國的禿頭造型視覺震撼，來賓也無法逃不過這「醜陋模式」

為了宣傳電影韓版《聽說》而出演《Running Man》的演員盧允瑞、洪慶、金玟周，要來一場綜藝的震撼教育啦～！XD



SBS 熱門綜藝節目《Running Man》公開了成員們震撼的禿頭假髮造型，光看預告照就忍不住令人爆笑。

即將於今天（3日）播出的節目中，成員們及嘉賓盧允瑞、洪慶、金玟周必須保持著撲克臉，挑戰不可預測的高難度任務。



大家戴上各種假髮，為了要猜出對方頭頂上隱藏的訊息，而展開了激烈的鬥智遊戲。任務中也產生了許多前所未見且令人震驚的視覺效果。成員們甚至戴了了禿頭假髮，開啟了「醜陋模式」，讓現場眾人爆笑不止。特別是劉在錫和池錫辰，兩人就像鄰里間喝著米酒吵架的老爺爺一樣互相吵架、發牢騷，一旁的嘉賓們也都看呆了。



此外，第一次上無線台綜藝的洪慶則是過度緊張到連招呼都沒能好好打，展現出「無害男主」的一面。看到這一幕，金鍾國對洪慶說：「慶啊～，綜藝就是要這樣燃燒靈魂（全力以赴的）去做啊。」親自傳授了他的「綜藝秘訣」，兩人究竟會在節目上產生什麼樣的互動火花呢～。



「說謊才能活」考驗著信賴度的《Running Man》競賽將在今天（週日）下午6點10分（KST）播出。

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