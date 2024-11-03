【韓網熱門】JYP 朴軫永：實力強並不代表能走紅！網友：實力是基礎啊

什麼樣的人才能紅？

Theqoo上有網友總結了幾位明星所說的話，原來光是實力強，並不能讓人走紅！

朴軫永：光是實力強並不能走紅，實力強的藝人有那麼多，能不能紅全看有沒有「星味」（明星潛質）。



(G)I-DLE田小娟：吸引人目光，有「星味」才是最重要的。



羅勳兒：真正的超級明星是讓愛你的人愛死，恨你的人恨死。 人人都喜歡的人不是超級明星，只是明星。 既要有恨死你的人，也要有愛死你的人才是超級明星。



網友還舉例說明何謂「星味」，特別點名了李孝利，不管她做什麼都話題度爆表。



韓國網友評論：

1. 很久之前我就這麼想，舞跳得好，歌唱得也好就是不吸引人的例子太多了

2. 實力強且有星味肯定是最好的，但現實就是愛豆更偏向於星味。 實力的話，沒關係，粉絲自帶濾鏡，只有非粉才是真評價

3. 「實力強並不一定走紅」並不是說「實力不好也可以走紅」啊，而是實力是基礎，還要有運氣

4. 才藝要靠實力支撐啊，沒有實力就如同沒有甜味的糖

5. 沒有才藝的人根本就不會多看他一眼

6. 也不是所有的藝人都很美、很帥，可是他們也非常吸引人啊

7. 張員瑛就星味十足啊

8. 首先你的基礎要好，這樣才能被看到更多的才華

9. 最終還是得看實力，能不能一直紅下去得靠實力支撐

10. 確實有很多人有實力但不紅，也有人沒實力卻走紅了，但是能長紅的人肯定是實力+星味

11. 讓人記住你很容易，但是沒有相應的實力的話很快就涼了，比起星味我覺得運氣更重要

12. 沒實力也能紅啊，反正粉絲會給自己洗腦

13. 星味確實重要，但實力是基礎啊

14. 大型經紀公司是誰都可以進去的嗎？ 都有嚴格的標準啊，只是最近也比起實力更注重星味吧

15. 實力+才華+運氣，沒有實力最終還是會涼

16. 有實力才會得到認可啊

17. 反正最後上台的時候都是機器幫忙，根本不真唱，有沒有實力又有什麼關係呢

18. 這就是經紀公司最愛的話術啊，星味，多好包裝啊，根本沒有標準可言

19. 這就是我為什麼討厭現在的愛豆，至少也該有點基礎吧，沒有實力，全靠包裝，笑死人了

20. 據説羅勳兒根本沒說過這種話

21. 有才華且有星味早就被大型公司選進去了

原文：https://theqoo.net/square/3467803209

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