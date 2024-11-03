【韩国K社小百科】韩国「老年人」打工创新高，60代就业人数第一

随著老龄化速度的加快，韩国老年「打工人」也越来越多，创下了历史新高。

据韩媒《世界日报》报导，60岁以上的高龄就业者首次超过50岁就业者，成为各年龄段就业人数的第一位。 根据中小企业部和统计局10月22日发布的数据，上个月60岁以上的就业者达到了674万9千人，比去年同期增加了27万2千人，创下历史最高纪录。

自1982年开始相关统计以来，60岁以上就业者人数首次超过了672万的50岁就业者。 根据各年龄段的就业人数，60岁以上的就业者占比最高，其次是50岁、40岁、30岁、20岁和15岁至19岁的人群。 特别是60岁以上的就业者在总就业者中所占的比例为23.4%，这是历史最高的比例。 该比例在2021年5月首次超过20%，此后经历了波动，而今年5月时记录为23.1%，上个月再次上升。 这意味著60岁以上的就业者首次超过了50岁就业者的23.3%，成为整体年龄段中最高的数值。



各年龄段的就业者比例为：60岁以上23.4%，50岁23.3%，40岁21.5%，30岁19.0%，20岁12.4%，15至19岁0.5%。 与1982年7月相比，60岁以上就业者的比例仅为6.0%，当时20岁的比例为26.8%，是60岁以上的4倍。 50岁的比例也为13.9%，是60岁以上的两倍多。

不仅在高龄就业者中，创业活动也明显上升。 今年7月创办的企业数量为9万5千家，同比增长1.5%。 其中，60岁以上创业者的企业有1万3千家，同比增长14.6%。 60岁以上创业企业的比例为14.0%，也是同期的历史最高纪录。



创办企业的统计中排除了房地产行业，这是由於2020年所得税法修订后，住房租赁收入者必须注册为企业，导致房地产行业的创办企业数量出现剧烈波动。值得注意的是，最近行政安全部及其下属机构的公职人员的退休年龄从60岁延长到最大65岁，预计将启动关於延长退休年龄的讨论。

中小企业研究院的研究员卢敏宣（音译）强调：「随著人口老龄化，劳动市场中高龄群体的比例将越来越高，因此我们必须积极利用他们的经验和技能。 这与青年就业问题密切相关，因此需要从就业延续的角度来处理，而不仅仅是延长退休年龄。」

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