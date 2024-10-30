【韓網熱門】節目錄製途中牙齒脫落的女團成員！網友：嗯？你說這是乳牙？

這也算是韓綜史上「綜藝之神」降臨的一幕了。

女團unis錄製綜藝《UNIBUS TOUR》時，成員書媛正吃著肉，突然一顆牙齒脫落，驚得她立即捂住了嘴巴，其他成員們也嚇得連忙喊經紀人。 書媛2011年出生，今年剛滿13歲，脫落的牙齒是乳牙！！！



韓國網友評論：

1. 國中一年級還有乳牙??? 不是，國中一年級就出道了???

2. 乳牙國小低年級不脫落的話，不是就不掉了嗎？

3. 這個年紀已經出道了???

4. 我國小1、2年級的時候就掉光了，沒想到有人國中了還有乳牙啊

5. 2011年生的話應該14歲了，這個年紀還有乳牙啊，好神奇

6. 她確實年紀很小，不過乳牙脫落的年紀確實很晚

7. 我也這樣，到國中三年級乳牙才掉光

8. 她之前唱trot的，其實算起來已經出道4年了

9. 哈哈哈哈哈，喊著「媽媽」跑出去了

10. 完全就是個孩子啊

11. 寶寶，太可愛了

12. 我表哥到了大學乳牙才掉光，他自己都不知道那是乳牙

13. 我最後一顆乳牙是高中掉的，沒想到大家掉得那麼早啊

14. 所以是讓還有乳牙的年幼的孩子當愛豆???

15. 國一出道就夠令人驚訝的了，沒想到還有乳牙

16. 我已經想不起來我什麼時候掉的乳牙了

17. 這不是孩子是什麼啊???

18. 年紀也太小了吧

19. 我不覺得可愛，反而是覺得這個產業很奇怪，年紀實在太小了

20. 看到題目以為很嚴重，沒想到居然是乳牙

21. 13歲???? 瘋了

原文：https://theqoo.net/square/3464491476

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