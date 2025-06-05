【韓網熱門】元斌25歲歐洲旅行vlog + 20代巔峰顏值動圖，網驚歎「濃顏深邃卻少年感十足」

近日有網友分享演員元斌年輕時在歐洲旅行的模樣，感慨道：真的是看著看著就會笑出來...

當時是2001年，24周歲的元斌為咖啡品牌「French Cafe」拍攝廣告，前往捷克首都布拉格和義大利展開歐洲之旅，「只是走在路上」、「只是搭乘火車」居然都可以如此帥氣：







還附上另外幾張元斌20代時期的動圖，可以點進原文欣賞！







韓國網友評論：

1. 只看動圖都忍不住笑出來

2. 還會再出現像元斌一樣的美男嗎？

3. 韓半島最高美男...

4. 真的是跟審美取向無關的帥氣

5. 五官深刻清晰，卻沒有一丁點油膩的感覺

6. 阿拉伯類型的長相，卻十分清純，笑起來還有調皮少年的氣質

7. 元斌雖然五官深邃，卻不是那種「炯炯有神」的類型，眼神中仿彿藏著許多故事

8. 不止長得帥氣，笑起來還淳樸開朗、看著傻乎乎的，更有魅力了

9. 在電影《殺手公司》裡的少年感真的不得了ᅲ

10. 當時就覺得他很好看，現在來看也超級帥氣

11. 第一次見到他時真的備受震驚：「地球上居然存在這樣的王子！」在我心裡，他就是當時的車銀優、帥哥的代名詞ᅮᅮᅮ

12. 第一次在電視劇看到他時，身為「張東健派」的媽媽和「鄭雨盛派」的我首次達成共識，真的超激動，認為他不僅現在帥，以後上年紀還會更帥

13. 長得帥、演技好、性格也溫和，真的是我理想型

14. 求求你回來拍戲吧ᅲᅲᅲᅲᅲᅮ

出處：https://theqoo.net/hot/3770646835

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