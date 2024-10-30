【韩网热门】节目录制途中牙齿脱落的女团成员！网友：嗯？你说这是乳牙？

这也算是韩综史上「综艺之神」降临的一幕了。

女团unis录制综艺《UNIBUS TOUR》时，成员书媛正吃著肉，突然一颗牙齿脱落，惊得她立即捂住了嘴巴，其他成员们也吓得连忙喊经纪人。 书媛2011年出生，今年刚满13岁，脱落的牙齿是乳牙！！！



韩国网友评论：

1. 国中一年级还有乳牙??? 不是，国中一年级就出道了???

2. 乳牙国小低年级不脱落的话，不是就不掉了吗？

3. 这个年纪已经出道了???

4. 我国小1、2年级的时候就掉光了，没想到有人国中了还有乳牙啊

5. 2011年生的话应该14岁了，这个年纪还有乳牙啊，好神奇

6. 她确实年纪很小，不过乳牙脱落的年纪确实很晚

7. 我也这样，到国中三年级乳牙才掉光

8. 她之前唱trot的，其实算起来已经出道4年了

9. 哈哈哈哈哈，喊著「妈妈」跑出去了

10. 完全就是个孩子啊

11. 宝宝，太可爱了

12. 我表哥到了大学乳牙才掉光，他自己都不知道那是乳牙

13. 我最后一颗乳牙是高中掉的，没想到大家掉得那么早啊

14. 所以是让还有乳牙的年幼的孩子当爱豆???

15. 国一出道就够令人惊讶的了，没想到还有乳牙

16. 我已经想不起来我什么时候掉的乳牙了

17. 这不是孩子是什么啊???

18. 年纪也太小了吧

19. 我不觉得可爱，反而是觉得这个产业很奇怪，年纪实在太小了

20. 看到题目以为很严重，没想到居然是乳牙

21. 13岁???? 疯了

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