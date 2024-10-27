N.Flying澳門演唱會迎接成員服役歸來 拍片約定過聖誕：大家要來跟我們見面呀！

大熱韓國樂隊N.Flying為了與大家一同提早慶祝聖誕節，他們將於2024年12月22日（星期日）在「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱會。隊長李承協連同主唱柳會勝率先拍攝問候影片，除了溫馨提示大家謹記N.Flying的澳門演唱會將於10月29日公開售票外，也希望一起來澳門迎接很久沒有見面的成員！

在問候影片中，李承協和柳會勝盡顯暖男本色，先跟N.Fia（N.Flying粉絲稱號）們說：「大家好，我們是N.Flying！」隨即在鏡頭前90度鞠躬，非常有禮貌！接著作為隊長兼主唱和Rapper的李承協，便隆重宣佈：「我們即將在澳門舉行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》，來與澳門粉絲見面。」他更興奮得拍起掌來，而身旁的柳會勝則歡呼尖叫！



李承協特別提到今次澳門演唱會別具意義，他表示跟上次在澳門的演出有所不同，除了金宰鉉外，4位成員會一起來跟大家見面，這絕對是天大的喜訊。事實上不論香港、澳門，還是世界各地的N.Flying歌迷，也很久沒有見過他們齊集呢！



柳會勝補充演唱會資料：『這次《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》將於12月22日，在「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行。』並親口約定大家：「大家要來跟我們見面呀！」最後，再聯同李承協一起說：「以上是N.Flying，多謝。」才揮手跟N.Fia們揮手道別，不禁令人期待N.Flying再聚在一起的精彩演出。

難得可以跟現場觀眾一起慶祝聖誕節，N.Flying也想跟大家來個近距離接觸，親自送上最溫暖的福利，當中包括凡購買$1,688門票的觀眾保證獲得觀看彩排福利外，還有「擊掌」、「親筆簽名海報」、「親筆簽名拍立得」，再加上總共250個的「團體合照」，必定是今個冬季最好的聖誕禮物！

想2024年滿載而歸的話，就要記住《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》的演唱會門票，將在10月29日（星期二）中午12時，於澳門百老匯、Cityline、大麥網公開發售。票價分為：$1,688、$1,288、$888，相關福利和名額可參考附圖。如希望知道更多演出的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的FB, IG, X, 微博和小紅書更新，以及新聞公佈。



2024 N.Flying LIVE 'HIDE-OUT' in MACAU

演出日期： 2024年12月22日（星期日）

演出時間： 晚上7時

演出地點： 「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

票價：澳門幣/港幣 $1,688 / $1,288 / $888

公開售票時間：2024年10月29日 中午12時 （星期二）

票務平台：澳門百老匯（broadwaymacau.com.mo）、Cityline（cityline.com）、大麥網（damai.cn）

粉絲福利：彩排 / 擊掌 / 團體合照 (10人一組) / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得





主辦單位：Soul N Joy

協辦單位：KULTURE, YIELD LINK

經紀公司：FNC ENTERTAINMENT

巡迴經紀：UJIN Entertainment

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞