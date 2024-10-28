崔振赫大唱OST名曲目外加三振舞獻台粉 返韓後將首度挑戰舞台劇演出

憑藉在《她的日與夜》中的精湛演出又再度令大家關注的演員崔振赫，上週末於台大綜合體育館舉行【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei 】，雖是粉絲見面會卻準備了滿滿7首歌曲，以及許多即興舞蹈演出，展現相當活潑的一面。

崔振赫以一身全黑帥氣俐落西裝登場，開場就送上大家非常喜愛的一部作品《九家之書》中的OST「過得好嗎?」，引發全場尖叫聲不斷。他也相當感性的表示自己曾在演出《她的日與夜》之前陷入低潮，正在思考不知道該演出什麼樣的電視劇甚至放棄演員之路的時候，《她的日與夜》這部作品卻找上了他，而他也成功駕馭了這樣的浪漫喜劇氛圍並深受觀眾們的喜愛，於是讓崔振赫覺得這部作品對他來說像是一個禮物般的存在。崔振赫笑著表示當時在看劇本的時候就有發現，這次的劇本集結了大家會喜歡的元素，像是幻想、浪漫、喜劇都包含在裡面，身邊工作人員們也都很喜歡。



電視劇《她的日與夜》中的崔振赫，一開始是冷酷的檢察官，但他也提到如果大家有看他的實境綜藝《我家的熊孩子》的話應該不難發現他的實際個性有點呆萌，所以崔振赫當時覺得如果可以結合兩種不同特性演出，這個喜劇應該是會成功受到大家喜愛的，他也不忘分享拍戲過程中的搞笑NG片段，令他印象深刻，崔振赫更笑著說當時拍攝現場有非常多即興表演，在他沒有防禦的情況下被攻擊了好多次。尤其與對手演員們都有許多幽默場景，讓人不禁發笑。還有劇中最具爭議的一幕，就是鄭恩地主動靠近時，他卻用手擋住了她的嘴巴。崔振赫還透露「恩地看到劇本時氣到直接踢我」引得全場爆笑。



崔振赫精彩的唱跳表演也是當晚的一大亮點，現場即興跳起最近熱門的《APT.》和《三振舞》讓粉絲們直呼超可愛，更演唱了電視劇《繼承者們》的OST「說話」和最近傳唱度極高的《背著善宰跑》的OST「陣雨」，讓觀眾們再度沉醉在他的歌聲中。活動尾聲，最後的安可曲更為台北粉絲選唱了中文歌曲《想見你想見你想見你》，現場歌聲與粉絲的合唱讓氣氛達到最高潮，讓每一位到場的粉絲都感受到他滿滿的心意與誠意。12月崔振赫也即將投入新音樂劇《Bloody Love》的演出，也正在選擇下一部電視劇作品，請大家期待他的新魅力。

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