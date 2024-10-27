仁川機場原計劃設置「名人專用通道」以避免人群混亂，遭民眾質疑藝人特權、最終取消

韓國仁川機場日前表示將為名人安排專用入口、以避免人群擁擠造成危險，原計劃28日開始執行，但因持續不斷的輿論批評，最終在執行前一天宣佈取消。

藝人現身機場每每引發大量關注，當紅人氣明星更可能聚集大量粉絲、代拍、YouTuber及圍觀群眾，引起安全隱患。 今年7月演員邊佑錫為參加香港粉絲見面會從仁川機場出發時，保鏢為確保安全而做出封鎖機場入口、盤查旅客證件、濫用閃光燈等行為，被指責「過度警衛」，在網上引發軒然大波。



10月24日，仁川國際機場公司向娛樂公司發送公文，表示為減少群眾聚集情況，要求從藝人機場的專用出入門通行，28日起執行。 機場解釋稱「知名人士專用出入口」並非為明星專門設立，而是指現有的機組人員和飛行員使用的出入口，明星若有需要可在向機場申請後使用。

然而這一舉措立即遭到大眾質疑，少數讚成者認為是出於安全考量不得已為之，但大部份人指責這是變相為藝人提供過度的特別待遇。 且機場優先將相關公文發給大型娛樂經紀公司，也引發了歧視中小型經紀公司的爭議。

面對負面輿論，仁川國際機場公司澄清稱並非名人特權，而是為了避免現場人群擁擠、保障所有旅客的安全和便利。 不過機場最終抵不過罵聲，最終在10月27日表示，考慮到國會國政監察及媒體報導中提出的多方面意見，決定取消名人專用出入口計劃，改為參考海外機場的運營案例等重新制定其他方案，以確保機場乘客的安全並減少人流密集帶來的混亂。

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