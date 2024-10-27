N.Flying澳门演唱会迎接成员服役归来 拍片约定过圣诞：大家要来跟我们见面呀！

大热韩国乐队N.Flying为了与大家一同提早庆祝圣诞节，他们将於2024年12月22日（星期日）在「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱会。队长李承协连同主唱柳会胜率先拍摄问候影片，除了温馨提示大家谨记N.Flying的澳门演唱会将於10月29日公开售票外，也希望一起来澳门迎接很久没有见面的成员！

在问候影片中，李承协和柳会胜尽显暖男本色，先跟N.Fia（N.Flying粉丝称号）们说：「大家好，我们是N.Flying！」随即在镜头前90度鞠躬，非常有礼貌！接著作为队长兼主唱和Rapper的李承协，便隆重宣布：「我们即将在澳门举行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》，来与澳门粉丝见面。」他更兴奋得拍起掌来，而身旁的柳会胜则欢呼尖叫！



李承协特别提到今次澳门演唱会别具意义，他表示跟上次在澳门的演出有所不同，除了金宰铉外，4位成员会一起来跟大家见面，这绝对是天大的喜讯。事实上不论香港、澳门，还是世界各地的N.Flying歌迷，也很久没有见过他们齐集呢！



柳会胜补充演唱会资料：『这次《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》将於12月22日，在「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行。』并亲口约定大家：「大家要来跟我们见面呀！」最后，再联同李承协一起说：「以上是N.Flying，多谢。」才挥手跟N.Fia们挥手道别，不禁令人期待N.Flying再聚在一起的精彩演出。

难得可以跟现场观众一起庆祝圣诞节，N.Flying也想跟大家来个近距离接触，亲自送上最温暖的福利，当中包括凡购买$1,688门票的观众保证获得观看彩排福利外，还有「击掌」、「亲笔签名海报」、「亲笔签名拍立得」，再加上总共250个的「团体合照」，必定是今个冬季最好的圣诞礼物！

想2024年满载而归的话，就要记住《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》的演唱会门票，将在10月29日（星期二）中午12时，於澳门百老汇、Cityline、大麦网公开发售。票价分为：$1,688、$1,288、$888，相关福利和名额可参考附图。如希望知道更多演出的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的FB, IG, X, 微博和小红书更新，以及新闻公布。



2024 N.Flying LIVE 'HIDE-OUT' in MACAU

演出日期： 2024年12月22日（星期日）

演出时间： 晚上7时

演出地点： 「澳门百老汇™」- 百老汇舞台

票价：澳门币/港币 $1,688 / $1,288 / $888

公开售票时间：2024年10月29日 中午12时 （星期二）

票务平台：澳门百老汇（broadwaymacau.com.mo）、Cityline（cityline.com）、大麦网（damai.cn）

粉丝福利：彩排 / 击掌 / 团体合照 (10人一组) / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得





主办单位：Soul N Joy

协办单位：KULTURE, YIELD LINK

经纪公司：FNC ENTERTAINMENT

巡回经纪：UJIN Entertainment

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