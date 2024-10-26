【韓網熱門】最近收到拍攝真人秀提議的Wanna One

李大輝個人網綜《要吃泡麵再走嗎》最新一期請來Wanna One時期的隊友河成雲和裴珍映，聊到不久前PO出與姜丹尼爾合拍的短片後，很多製作團隊聯絡他說想拍Wanna One真人秀。

河成雲：「我想再拍一次ZEROBASEONE（？），那樣我們就又能去當時那個地方玩耍啦。」

李大輝：「當時就是談到ZEROBASEONE（？），接到了很多提議，但我說希望和專輯一起進行，因為大家要聚在一起真的太難了。…哥，不是ZEROBASEONE，是ZERO BASE啊！我們一直在講其他團的名字耶，好抱歉！」XD



看來李大輝是婉拒了~雖然不知何時才能真的拍攝，但2024年還有人想為Wanna One製作節目，這件事已經讓人感覺很神奇kkk

▽相關對話從13分47秒開始：



韓國網友評論：

1. 快拍吧！！！我已經開始等了ᅲᅲ

2. 如果能實現的話，一定會大發

3. 《Wanna One GO ： ZERO BASE》真的很有趣，當時看得超開心

4. 全團E人、外號EnaOne，只要聚到一起就全是笑點kkk

5. 他們都要陸續開始入伍了，時間很難對上ᅲᅲ

6. 雖然我是Wannable，但我反對

7. 反正人不太可能聚齊，不要拍了吧.. ㅠ

8. 大家都在努力走自己的路，就讓過去留在過去吧

9. 原來賴冠霖已經隱退了啊... 我以為只是沒在韓國而已

10. 成員們自己說想拍，為什麼總有人非要反對啊kkk

11. 留言裡為什麼這麼多人生氣？ kkk

12. 這樣看來話題性真的不錯耶kkk

13. 一直提到其他團的名字，好好笑kkk

14. 大輝很聰明耶，處理得很好。 如果能每隔幾年以企劃形式出一次新歌、拍一拍《ZERO BASE》應該也不錯

15. 以後有可能作為十週年紀念製作一次嗎？ 雖然完整體應該是看不到了

出處：https://theqoo.net/hot/3458139523

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