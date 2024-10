【韓網熱門】最近收到拍攝真人秀提議的Wanna One

李大輝個人網綜《要吃泡麵再走嗎》最新一期請來Wanna One時期的隊友河成雲和裴珍映,聊到不久前PO出與姜丹尼爾合拍的短片後,很多製作團隊聯絡他說想拍Wanna One真人秀。

河成雲:「我想再拍一次ZEROBASEONE(?),那樣我們就又能去當時那個地方玩耍啦。」

李大輝:「當時就是談到ZEROBASEONE(?),接到了很多提議,但我說希望和專輯一起進行,因為大家要聚在一起真的太難了。…哥,不是ZEROBASEONE,是ZERO BASE啊!我們一直在講其他團的名字耶,好抱歉!」XD



看來李大輝是婉拒了~雖然不知何時才能真的拍攝,但2024年還有人想為Wanna One製作節目,這件事已經讓人感覺很神奇kkk

▽相關對話從13分47秒開始:



韓國網友評論:

1. 快拍吧!!!我已經開始等了ᅲᅲ

2. 如果能實現的話,一定會大發

3. 《Wanna One GO : ZERO BASE》真的很有趣,當時看得超開心

4. 全團E人、外號EnaOne,只要聚到一起就全是笑點kkk

5. 他們都要陸續開始入伍了,時間很難對上ᅲᅲ

6. 雖然我是Wannable,但我反對

7. 反正人不太可能聚齊,不要拍了吧.. ㅠ

8. 大家都在努力走自己的路,就讓過去留在過去吧

9. 原來賴冠霖已經隱退了啊... 我以為只是沒在韓國而已

10. 成員們自己說想拍,為什麼總有人非要反對啊kkk

11. 留言裡為什麼這麼多人生氣? kkk

12. 這樣看來話題性真的不錯耶kkk

13. 一直提到其他團的名字,好好笑kkk

14. 大輝很聰明耶,處理得很好。 如果能每隔幾年以企劃形式出一次新歌、拍一拍《ZERO BASE》應該也不錯

15. 以後有可能作為十週年紀念製作一次嗎? 雖然完整體應該是看不到了

出處:https://theqoo.net/hot/3458139523

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

