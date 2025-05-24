姜丹尼爾，結束歐洲巡演後將於6月回歸！時隔9個月將發行第六張迷你專輯《Glow to Haze》

人氣solo歌手姜丹尼爾結束了漫長的歐洲巡演，終於要回到粉絲身邊展開回歸活動！

所屬公司ARA透過官方SNS帳號公開了姜丹尼爾新專輯的預告片，正式釋出首波回歸信號。姜丹尼爾這次的新專輯名稱為《Glow to Haze》，預計於2025年6月16日發行。

《Glow to Haze》是姜丹尼爾的第六張迷你專輯，距離去年9月發行的《ACT》已有9個月之久。這段期間他專注於日本、亞洲及歐洲等地的全球巡演，也因此積累了對新專輯的渴望。這張專輯是在巡演期間同時投入製作、精心完成的作品，展現了他希望能迅速與粉絲產生共鳴的誠意。

公開的回歸預告雖短，但成功激起強烈好奇心。畫面中出現一棟建築，映襯著粉紅色晚霞的天空，建築外牆刻有姜丹尼爾的標誌性Logo。入口處佈置得宛如特展現場，懸掛著布條與海報，專輯標題《Glow to Haze》格外醒目，吸引視線。

目前僅公佈專輯名稱與發行日期，姜丹尼爾的回歸資訊將透過ARA逐步揭曉。作為SOLO藝人的全新巔峰之作——第六張迷你專輯《Glow to Haze》將於下個月6月16日下午6點正式發行。

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