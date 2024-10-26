韓國人票選「最想在葬禮播放的歌」，IU〈夜信〉排名第一、ROSÉ洗腦新曲〈APT.〉也入選！TOP 8歌單公開

韓國一家安寧照顧機構最近舉辦宣傳活動，請員工寫下未來葬禮上希望播放的歌曲，IU的〈夜信〉高票當選第一！居然還有網友提名SEVENTEEN〈一起走吧〉、BTS 防彈少年團〈FIRE〉，是認真的嗎！？ XD

韓國一山白醫院的寧養中心本月23日至24日以「最想在葬禮播放的歌」為主題舉辦安寧照護的宣傳活動，23日在大廳向300餘位訪客介紹相關服務，24日在邀請421位員工寫下將來舉辦葬禮時希望播放的歌曲。

結果，IU的〈夜信〉以22票獲得第一名！這首歌是IU在2017年發行的自作曲，飽含溫柔惆悵的深情。



DAY6的〈Time of Our Life〉以一票之差屈居第二：



第三名是野菊花樂團主唱全仁權的經典老歌〈請你不要擔心〉（13票），《請回答1988》OST之一就是李笛的翻唱版：



第四名是BLACKPINK成員ROSÉ和火星人Bruno Mars最新推出的合作曲〈APT.〉（10票）），這首歡快歌曲上榜讓不少人感到意外：



第五名是盧士燕的代表作〈相遇〉（9票）：



第六名是SG Wannabe成員金振浩寫給已故父親的歌曲〈全家福〉（8票），在《不朽的名曲2》家庭特輯裡唱哭現場所有人：



第七名是爵士搖滾融合樂團「春夏秋冬」的〈Bravo， My Life！〉（7票），《機智牢房生活》《金科長》等很多韓劇都有出現這首歌。



第八名是音樂製作人團體015B（空一烏飛）的〈Now Goodbye〉（6票），副歌唱道：「再見不應是永遠的分別，而是重逢的約定。」



韓國網友們看到這份歌單後也紛紛加入自己的心頭好，最多人推薦孫佳人的〈Carnival （The Last Day）〉、DAY6的〈days gone by〉和IU的〈Epilogue〉、柳熙烈一人樂團TOY的〈火熱的再見〉等。



也有人開玩笑說要播放SEVENTEEN的〈一起走吧〉、防彈少年團的〈FIRE〉、2NE1的〈我最紅〉、SHINee〈Ring Ding Dong〉，似乎致力於把葬禮打造成歡樂開懷的派對XD



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