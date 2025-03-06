96年生男偶像開始當兵！SEVENTEEN圓佑、THE BOYZ上淵近期入伍，MONSTA X I.M、NCT道英、GOT7榮宰、ASTRO JINJIN、姜丹尼爾軍白期將至

韓國現行兵役法對於滿28歲之後延遲入伍的情形進行嚴格限制，因此，今年年滿27至28歲的男團成員即將陸續入伍，包括SEVENTEEN圓佑、THE BOYZ上淵、MONSTA X I.M等等。

首先，1996年7月出生的SEVENTEEN圓佑，已於本月5日宣佈將於4月3入伍。 因此，圓佑將無緣參加4月4日至6日舉行的墨西哥大型音樂節「Tecate Pa'l Norte 2025」及日本粉絲見面會，而本月20日及21日在仁川舉行的「CARAT LAND」見面會將成為他入伍前參與的最後一個行程。



SEVENTEEN去年9月已有1995年出生的淨漢以替代役身份成為隊內首位入伍成員。 同為1995年生的S.Coups則因2023年膝蓋受傷被評定為5級戰時勤務要員，事實上已獲得兵役免除。 因此，圓佑成為繼淨漢之後隊內第二位入伍成員。 此外，1996年6月和11月出生的Hoshi和Woozi，以及1997年2月出生的DK均已滿28歲，也預計在今年之內入伍。



同時，1996年11月出生的THE BOYZ成員上淵也在今年1月宣佈，將於3月17日入伍，進入陸軍軍樂隊服役。 THE BOYZ已於1月舉行的粉絲演唱會上以11人完整體進行了最後一次演出，上淵將在本月8日舉辦單獨粉絲見面會，隨後暫時與粉絲告別。



THE BOYZ成員年齡介於1996年至2000年之間，隨著隊長兼大哥上淵率先入伍，除海外籍成員外，其餘8名韓籍成員也將依序服役。 THE BOYZ去年底全員與One Hundred Label簽約，計劃繼續團體活動，因成員入伍不得不迎來「軍白期」。



MONSTA X成員I.M於1996年1月出生，今年已滿29歲，預計將於近期入伍，具體入伍日期尚未公布。 除I.M之外，SHOWNU、玟赫、周憲都已服完兵役，基現於2月退伍，亨元也將於5月退伍，等到I.M服完兵役就可以告別軍白期。



此外，NCT的道英、GOT7的榮宰、姜丹尼爾及ASTRO的JINJIN等都是1996年生，也即將迎來服兵役的時刻。 姜丹尼爾去年曾在電台節目中預告當兵，並透露早在19歲就為了早點服役而從高中退學考了檢定考，但因申請人數過多而落選：「我計劃入伍陸軍，希望能在夏天結束前入伍。」









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