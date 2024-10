【韩网热门】最近收到拍摄真人秀提议的Wanna One

李大辉个人网综《要吃泡面再走吗》最新一期请来Wanna One时期的队友河成云和裴珍映,聊到不久前PO出与姜丹尼尔合拍的短片后,很多制作团队联络他说想拍Wanna One真人秀。

河成云:「我想再拍一次ZEROBASEONE(?),那样我们就又能去当时那个地方玩耍啦。」

李大辉:「当时就是谈到ZEROBASEONE(?),接到了很多提议,但我说希望和专辑一起进行,因为大家要聚在一起真的太难了。…哥,不是ZEROBASEONE,是ZERO BASE啊!我们一直在讲其他团的名字耶,好抱歉!」XD



看来李大辉是婉拒了~虽然不知何时才能真的拍摄,但2024年还有人想为Wanna One制作节目,这件事已经让人感觉很神奇kkk

▽相关对话从13分47秒开始:



韩国网友评论:

1. 快拍吧!!!我已经开始等了ᅲᅲ

2. 如果能实现的话,一定会大发

3. 《Wanna One GO : ZERO BASE》真的很有趣,当时看得超开心

4. 全团E人、外号EnaOne,只要聚到一起就全是笑点kkk

5. 他们都要陆续开始入伍了,时间很难对上ᅲᅲ

6. 虽然我是Wannable,但我反对

7. 反正人不太可能聚齐,不要拍了吧.. ㅠ

8. 大家都在努力走自己的路,就让过去留在过去吧

9. 原来赖冠霖已经隐退了啊... 我以为只是没在韩国而已

10. 成员们自己说想拍,为什么总有人非要反对啊kkk

11. 留言里为什么这么多人生气? kkk

12. 这样看来话题性真的不错耶kkk

13. 一直提到其他团的名字,好好笑kkk

14. 大辉很聪明耶,处理得很好。 如果能每隔几年以企划形式出一次新歌、拍一拍《ZERO BASE》应该也不错

15. 以后有可能作为十周年纪念制作一次吗? 虽然完整体应该是看不到了

出处:https://theqoo.net/hot/3458139523

