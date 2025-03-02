姜丹尼爾喜迎男粉絲更大讚對方Handsome! 攜迷你專輯與台粉同歡

自韓國選秀節目《Produce 101》第二季出身並以第一名成績進入限定組合的選秀冠軍姜丹尼爾，在3月1日晚間來到台北舉辦「2025 KANG DANIEL CONCERT [ACT] IN TAIPEI」個人演唱會，也是他繼2023年4月之後再度訪台，讓粉絲們相當想念，而他也再度展現絕佳舞台魅力，讓台下所有粉絲們覺得不虛此行！

姜丹尼爾穿著一身黑色西裝外套搭配皮褲，仔細一看還能看見服裝上有著細緻的寶石，讓大家從遠處看到他也能閃閃發光，他也在全場尖叫聲中立刻帶來了最新迷你專輯「ACT」中的超強好歌 與 ，許久未來台但舞台魅力不減，選秀狀元姜丹尼爾果然名不虛傳，才剛出場就讓全場氣氛HIGH起來！姜丹尼爾最迷人的就是他的招牌笑容，笑起來眼睛瞇成一條線，也曾被韓國綜藝節目比喻笑臉就像薩摩耶犬狗狗那樣可愛無害，他用中文問候全場：「大家好！我是姜丹尼爾！很高興見到你，請多多關照！」相當可愛。



由於相隔近2年才再度訪台，姜丹尼爾也向所有粉絲們用中文說「對不起」，讓大家等待許久，這兩年的期間他努力製作新曲，也正在進行[ACT]巡迴演出，本次台北站也就是姜丹尼爾亞洲巡迴演出的最終站，而這兩日正好台北天氣非常溫暖，也讓姜丹尼爾直說韓國現在真的很冷，台北溫暖多了。而姜丹尼爾也把握與台下粉絲們對視的瞬間，見到了少數的男性粉絲他還大讚對方「Handsome Boy」，還有一位相當有心的粉絲特別模仿了姜丹尼爾的造型，也成功引起了本尊的注意，還開玩笑說看到了另一個自己，他也相當感謝粉絲們的用心。



本次姜丹尼爾攜帶新迷你專輯訪台，也告訴大家這是他花了相當多心思而製作的專輯，透過曲目的巧妙設計，姜丹尼爾希望能夠呈現整個故事性，呼應專輯的主軸概念，也加強了自己演唱的「人聲」部分，希望能傳達更多歌曲中的情感，而透過本次的演唱會，也讓大家再度感受到他的歌聲以及舞台魅力都更上一層樓，他也相當有誠意地準備了20多首的歌曲，在結束前，姜丹尼爾更表示日後將以更多好的音樂作品來回報大家對他的喜愛。



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