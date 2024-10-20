【有片】執念究竟有多深！金秀賢在IU演唱會點歌失敗，乾脆見面會自己唱《只有我不知道的事》

金秀賢今年初去看IU演唱會，喊破喉嚨點歌《只有我不知道的事》，然而終究沒被IU聽到。 沒想到，不願放棄的金秀賢乾脆自己唱了！

金秀賢昨晚在首爾舉辦2024亞洲巡迴粉絲見面會「Eyes On You」首爾場，席間演唱了IU的歌曲《只有我不知道的事》，唱到動情處緊閉雙眼，深情至極。



아이유 - 나만 몰랐던 이야기

아이유웅니가 안불러줘서 김수현 본인이 부르셨답니다

근데 너머 잘부르세요.. pic.twitter.com/qp7DZLcuw3 — 당연한 김언트 (@_giantt) October 19, 2024

《只有我不知道的事》收錄於IU在2011年發行的單曲專輯《REAL+》，由韓國著名作曲家尹尚譜曲、金伊娜填詞，訴說被迫與愛慕之人分離的悲傷心情，MV還找來朴寶英出演。



今年3月IU舉辦演唱會時，第二次安可開放現場粉絲點歌，觀眾席有一位男飯不斷狂喊「只有我不知道的事」一度破音，後來被網友揭曉其身份就是金秀賢！

金秀賢和IU早在2011年因電視劇《Dream High》成為好友，之後在電視劇《製作人》《德魯納酒店》和MV《Ending Scene》等作品多次合作，還經常互送咖啡車應援。 上次IU演唱會後金秀賢分享了後台合照，看起來其樂融融：





雖然演唱會點歌失敗，但沒關係，金秀賢表示IU不唱那就我來唱，總之這首歌一定要出現，執念究竟有多深XD



▽以下多角度欣賞金秀賢演唱的《只有我不知道的事》：



김수현 나만몰랐던이야기

김수현 : 그래 니가 안불러줘서 내가 했다 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋ pic.twitter.com/kse51KvAnM — 젵 (@ssgusz) October 19, 2024

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