【韓網熱帖】錄節目時因子女教育問題吵起來的Epik High

Epik High近日做客申東燁網綜，聊到小孩讀書話題時，Tablo說DJ Tukutz就像大峙洞那些熱血父親一樣嚴格要求小孩（*大峙洞的高中品質好、補習班密集，被視為全韓國最熱衷子女教育的地區），讓Tablo想起自己小時候，感到悲傷。DJ Tukutz站起來：「所以你才能讀史丹佛大學啊！」



TAblo也站起來：「所以現在跟你賺一樣的錢啊！」DJ Tukutz被說服瞬間閉嘴，Tablo仍然激動：「跟你一起分出場費！都拿到碩士了！還在跟你平分收入！」



申東燁對DJ Tukutz表示你輸了：「他說的是事實。 」大學中途退學的DJ Tukutz無法反駁：「啊... 確實是呢。 」Tablo扶額：「啊C！」



사람 인생 모르는 것임ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Yki3yyKy56 — 리외 (@rieuxx) November 21, 2023

韓國網友評論：

1. Tablo突然火大kkkk

2. 笑瘋了kkk

3. 不愧是rapper kkk

4. 這是我見過Tablo最生氣的一次kkk

5. 不愧是史丹佛出身，辯論起來無懈可擊

6. 史丹佛碩士至少吵架不會輸kkk

7. 該說Tablo贏了還是輸了呢kkk

8. 啊，DJ Tukutz頓悟了kkkk

9. 最好笑是Mithra，旁邊吵成這樣也完全沒在意，自顧自夾菜吃kkk

10. Mithra不愧是長壽團的忙內kkk才不管哥哥們做什麼，吃自己的飯就對了kkk

11. 哇我一直以為Mithra是大哥啊！

12. 讓人感慨良多的對話kkk和高中畢業、大學退學賺一樣多的碩士kkk

13. 最後是誰說「還要被人說學曆造假」kkk

14. 這一整期都超好笑，一定要看！

出處：https：//theqoo.net/hot/3008506786

▽影片已定位到Tablo吵架那一段XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞