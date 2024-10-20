【韩网热门】Tablo在新闻看到「EPIK HIGH说《黑白大厨2》可以免费用他们的新歌」，感到震惊

Tablo昨日在IG PO出短片，截图一则新闻报导「EPIK HIGH发布新歌《Michelin Cypher》，表示《黑白大厨2》可以免费使用」，说：「讲真，我也是看新闻才知这件事。 是Tukutz决定的吧？」

Tukutz回复：「抱歉我单方面做了决定，正在西考（*故意拼写错）。 but等著瞧吧。 这次决定会让我们坐在钱垫子上。 不行就算了。」Tablo：「我为什么在和这种疯子平分收入啊。」



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补充：

- Tablo在留言区问Mithra Jin是否知情，Mithra Jin表示「我的意愿反映在哪里啊...」，Tablo得出结论：「三个人里两个都不知道的官宣kkkk」

- Tablo还透露，早上睁眼就看到Tukutz发来简讯，没有文字、只有这则报导的link，吐槽说：「一般人不都是用文字讲吗！」有粉丝留言叫他赶快取消，Tablo回复：「已经出了新闻怎么取消啊，不如把金正识（Tukutz本名）取消吧。 」



韩国网友评论：

1. 「不行就算了」真的好气人kkkk

2. 想起Tablo吐槽自己从斯坦福毕业也不过跟他平分收入罢了kkk

3. 他俩大吵特超的过程中，Mithra只是平静地吃饭kkk

>>>同场加映：录节目时因子女教育问题吵起来的Epik HighXD

4. Tablo没怀疑记者误报、也没怀疑Mithra，第一个就怀疑Tukutz kkkk

5. Tukutz的翻译腔是怎么回事kkk

6. 原来这就是Hip-Hop

7. Tablo感受到Tukutz的狂人气韵，连跟他计较的力气都没有了kkk

8. 从此以后记者们都盯上Tukutz

9. 不愧是在一起20年的团，一直没变啊

10. 每次在IG刷到他们都很好笑kkk

11. 这是gag团kkk

12. 希望这几位大叔余生都这样幼稚，太有趣了

出处：https://theqoo.net/hot/3449522075

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