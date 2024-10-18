《熊孩子》資深演員林玄植和H.O.T. Tony媽高齡相親還有後續？算命結果晴天霹靂

《我家的熊孩子》EP.411播出了部分熊孩子們接受巫師「建柱法師」算命內容，除了鄭英珠和崔振赫讓人又哭又笑的內容外，還有資深演員林玄植也算了命！

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「建柱法師」李建柱是知名童星出身，即家喻戶曉的1980年代連續劇《一個屋簷下的三個人》「順石」，林玄植和朴元淑演了他的父母。林玄植見建柱法師心裡百感交集，兩人進行了一段關於心靈、降神的的嚴肅談話，建柱法師表示神要他做他也無奈，但是目前自身狀況很良好、自在，林玄植才稍微放下心來。



兩人說了些過往拍戲的趣事，建柱法師也感謝林玄植和朴元淑當時在片場的照顧。都跑一趟了，林玄植也沒放過問事的機會XD，他問的是……戀愛！大家還記得80歲林玄植和79歲H.O.T.成員Tony的媽媽李玉珍，‎「火辣高齡相親」嗎？沒錯，林玄植要問的就是和Tony媽的發展！



林玄植小心翼翼提起目前和對象「關係還不是很成熟」，但直言對方是自己很感興趣、希望能在往後人生陪伴的女人，還坦承一直夢到對方，他拿出照片就笑翻棚內MC與媽媽們！（照片還是節目截圖XD）Tony媽本人雖有些害羞，但也笑得很開心。



林玄植似乎還怕建柱法師算太細或太直白，要他「適當算就好」，結果建柱法師一句話讓他晴天霹靂──只、是、朋、友。



建柱法師提醒林玄植當朋友自在相處就好，也不會有結果，林玄植很失落：「我要靜下心來好好想一想了。」但補充：「如果我還沒放棄的話，我到時候再來。」建柱法師聽了笑說會再誠心回答他。



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