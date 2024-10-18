捲入「不顧粉絲遭同行人毆打」爭議！Jessi與新公司簽約一個月後解約「是本人要求」

DOD 今日（18）表示：「本公司與 Jessi 就今後的活動進行了很多討論，應 Jessi 的要求，經過深思熟慮後，決定於2024年10月18日終止專屬合約。」

DOD 表示：「最近因爲不好的消息讓大家擔心，再次表示歉意。雖然時間很短，但是對和本公司在一起的 Jessi 表示感謝，會真心支持 Jessi 的未來。」而 DOD 在上個月20日表示，與 Jessi 簽約並成立獨立廠牌「언니」（UNNI）。



上月29日凌晨，在首爾江南區狎鷗亭洞，一名未成年粉絲巧遇 Jessi 詢問能否合照，結果被 Jessi 同行男子用英語辱罵並攔住自己，Jessi 試圖阻止那名男子的同時向他說「對不起，不行，對不起」，他也回應「對不起」後欲離開。豈知，另名男子突然對爆料者拳打腳踢，受害者隨即報警，結果 Jessi 一行人卻離開現場消失，受害者同時起訴當時和加害者一起在現場的 Jessi 和製作人等一行人。



（延伸閱讀：Jessi「不顧粉絲遭同行人毆打」掀兩派爭論！親自道歉：感受道義責任，已協助逮人）

隨著爭議逐漸擴大，Jessi 12日就粉絲遭受暴力傷害一事表示，自己感受到道義上的責任，但問題是與加害者當天是第一次見面，因此解釋說與自己無關。16日首爾江南警察署以嫌疑人身份傳喚 Jessi 進行了調查，她說：「希望能快點找到打人的人，希望能受到懲罰，當天是第一次見到加害者，對受害者感到非常抱歉。」



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