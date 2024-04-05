年近80的高齡相親那麼火辣嗎！演員林玄植狂撩H.O.T. Tony媽，初見面就想同居

《我家的熊孩子》最新387集，播出了「黃昏相親」，高齡80歲的新晉熊孩子林玄植演員（1945年生），和熊孩子H.O.T. Tony An的媽李玉珍（1946年生）相親啦！

《我家的熊孩子》製作組、金俊昊與林元熙共同促成了林玄植和Tony媽的相親，金俊昊與林元熙起初還想幫林玄植想些有趣的撩妹情話，但！根本不需要！金俊昊想的點子完全不管用，倒是林玄植自己直進講出來的話，撩中的李玉珍女士好幾次呢！



林玄植一開始直進的話語就讓金俊昊與林元熙驚訝到笑到不行，如「（和對象）能溫暖地背靠背就行」，金俊昊掩不住嘴角上揚：「這麼快就要一起進房間了嗎？」林玄植：「我只是想像一下交往後的場景嘛！」當金俊昊欲替他想個取代「吃拉麵」的說法，林玄植瀟灑地說：「要不要看完我的1000坪土地再走？」笑翻所有人。



玄植遠遠見到玉珍便興奮地上前迎接，雙雙一見面就牽起手，玉珍表達自己是玄植的粉絲、從姑娘時期就看他演戲，玄植：「我們應該在那時候相遇啊！」從這句話便開始了直進地撩妹，玉珍被撩得不時呵呵大笑（玉珍：「男人都很陰險。」XD）。以下再節錄幾句：

玉珍：「我們這年齡有點晚了吧？」

玄植：「我現在心都還在滾燙呢！看到美女的話。」



玄植：「之前獨居而來的歲月也挺可惜的……所以也有很多快速同居的例子……」

玉珍：「至少要見10次才行呢！」

玄植：「那在見10天就行了呢！」



玉珍：「就算我們是嫲嫲（奶奶）爺爺，也還是男人和女人嘛！所以至少要多多見面，才能瞭解內在。」

玄植：「內在在體檢時都看完了啊！」

玉珍（笑）：「我說心、心。」

玄植：「到了春天到處都會長綠芽嘛！我們男女也是，當然也會長出綠芽啊！」

「現在就快到春天了，當然就會開始長綠芽。」

玄植：「那我們培養下綠芽吧！那你要培養下我嗎？」



玉珍似乎也對玄植有好感，表示對方性格灑脫又樸素，還向大家透露已邀請玄植和他女兒到她所居住的平昌遊玩，認為要有來有往。究竟這場黃昏之戀會不會成功呢？我們拭目以待吧！

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