《熊孩子》资深演员林玄植和H.O.T. Tony妈高龄相亲还有后续？算命结果晴天霹雳

《我家的熊孩子》EP.411播出了部分熊孩子们接受巫师「建柱法师」算命内容，除了郑英珠和崔振赫让人又哭又笑的内容外，还有资深演员林玄植也算了命！

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「建柱法师」李建柱是知名童星出身，即家喻户晓的1980年代连续剧《一个屋檐下的三个人》「顺石」，林玄植和朴元淑演了他的父母。林玄植见建柱法师心里百感交集，两人进行了一段关於心灵、降神的的严肃谈话，建柱法师表示神要他做他也无奈，但是目前自身状况很良好、自在，林玄植才稍微放下心来。



两人说了些过往拍戏的趣事，建柱法师也感谢林玄植和朴元淑当时在片场的照顾。都跑一趟了，林玄植也没放过问事的机会XD，他问的是……恋爱！大家还记得80岁林玄植和79岁H.O.T.成员Tony的妈妈李玉珍，‎「火辣高龄相亲」吗？没错，林玄植要问的就是和Tony妈的发展！



林玄植小心翼翼提起目前和对象「关系还不是很成熟」，但直言对方是自己很感兴趣、希望能在往后人生陪伴的女人，还坦承一直梦到对方，他拿出照片就笑翻棚内MC与妈妈们！（照片还是节目截图XD）Tony妈本人虽有些害羞，但也笑得很开心。



林玄植似乎还怕建柱法师算太细或太直白，要他「适当算就好」，结果建柱法师一句话让他晴天霹雳――只、是、朋、友。



建柱法师提醒林玄植当朋友自在相处就好，也不会有结果，林玄植很失落：「我要静下心来好好想一想了。」但补充：「如果我还没放弃的话，我到时候再来。」建柱法师听了笑说会再诚心回答他。



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