「新一代國民媽媽」鄭英珠兒子患ADHD曾讓她操碎心，算命算出有「二婚命」，對象是年下同事！

是《社內相親》「夏莉媽」、《背著善宰跑》「任率媽」與《她的日與夜》「微進媽」的鄭英珠，接連在熱門劇裡扮演女主角媽媽的鄭英珠，和劇中女兒的互動經常帶給人深刻印象，儼然是新一代「國民媽媽」。然而，現實生活中的她，與兒子的相處曾遭遇很大挫折。

鄭英珠1971年生、現年53歲，2000年29歲便結婚，2013年和丈夫離婚，兩人的孩子原本交由丈夫扶養，2017年起改由自己扶養。她曾在知名的精神科醫師吳恩英博士的節目中，透露兒子患有ADHD還有暴力傾向，常常和同學起衝突被烙上問題少年印記，雖說兒子5、6歲時就向吳恩英博士諮商，但過兒子20歲成年後仍有暴力傾向。當時吳恩英博士解釋有些人對憤怒的調節發展比較晚，若沒有及時治療，成年後仍有問題，耐心地引導鄭英珠如何和孩子相處、如何調整自己心態。



近期《我家的熊孩子》（EP.414），鄭英珠因算命讓這些事情再次曝光，兒子近況也被公開。鄭英珠問事的巫師「建柱法師」說她是「孤兒院院長和老人院院長」的八字，要養活所有人，「現在很難過很辛苦，但是又沒辦法表達，都是笑著的，所以心裡很受傷」。鄭英珠拭淚，坦言兒子的狀況嚴重到23歲仍像國中生，金錢觀念也因為從小沒替他打好基礎而糟糕。



鄭英珠媽媽回憶起鄭英珠曾和孫子起很大的口角，以致於鄭英珠氣到人倒地休克。鄭英珠媽媽待鄭英珠醒後釐清來龍去脈，太生氣了便對孫子說：「你為什麼傷媽媽的心？她雖然是你媽媽，但也是外婆的寶貝女兒，為什麼傷我女兒的心？」不過，鄭英珠媽媽透露孫子已獨立兩年、過得很好，也不時會來外婆家來。



鄭英珠雖說了對兒子感到遺憾的部分，但也說了兒子是感性之人，感性的時候非常體貼溫暖。不用鄭英珠說，巫師也知道兒子喜愛音樂、還出國做些什麼，鄭英珠便回答兒子想去芝加哥學音樂，她便送他去了，她也大概了解「音樂是他的出口」，巫師要她不用擔心兒子未來發展。此集特別MC宋一國相當認可鄭英珠兒子的音樂才能，也向鄭英珠媽媽建議要繼續支持他。

巫師接著感嘆鄭英珠婚結得太早，不過有「二婚命」好消息，對方和前夫一樣是年下！還是「同職場」的人，小1到2歲！傷感轉變興奮，鄭英珠開始猜是林元熙還是鄭雨盛，自己想一想都笑出來。



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