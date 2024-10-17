李陳鎬用「母親生病」為藉口向李壽根借錢！今年4月在節目中提到母親健康狀況，再次引發熱議

喜劇演員李陳鎬在14日坦白非法賭博帶來的鉅額負債，暫時中斷了活動。

本月15日，知名娛記出身的YouTuber李振浩透露，李陳鎬在向其他藝人借錢的過程中經常以「母親生病」爲藉口。聽到這句話，最積極幫助的人是李壽根，李壽根也曾去見過李陳鎬的母親。李振浩表示：「李壽根因爲妻子長期與病魔作鬥爭，比任何人都對李陳鎬的情況感到惋惜，完全不知道他在賭博。」



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與此相關，李陳鎬在今年4月播出的《摯友紀錄片-4人用餐桌》提到母親生病的場面，再次備受關注。當時在節目中，李陳鎬紅著眼眶說：「有一段時間我不認爲工作很有趣，辛苦的理由是母親是大腸癌晚期。」他接著說：「媽媽）肚子上的大腸破裂，被送到急診室，在生死之間進行手術，抗癌治療過程中又復發，再次進行了手術，現在媽媽的健康回來了。過了5年，已經基本痊癒了。」但據悉，李陳鎬從2020年開始到最近一直在非法賭博。



消息一公開，再次在韓網引發熱烈討論，韓網友：「怎麼會有這樣的不孝子...媽媽生病了還賭博」、「李壽根也是因爲妻子生病了，所以才幫忙的吧」、「真的太可怕了」、「放著生病的媽媽不管，這是幹什麼呢」、「這瘋子」、「哇...這個太過分了...」、「真的爲了照顧身體不好的母親而賭博」、「媽媽生病了還賭博...？還有以此爲藉口借錢..」、「是真人嗎.. 什麼人性」等等。

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